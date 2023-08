BOLOVANJE ĆE BITI DO 30 DANA BEZ KOMISIJE! Vučić o najavljenim promenama u zdravstvu: Uzeli smo u obzir kritike

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić govorio je o najavljenim promenama koje se tiču otvaranja bolovanja.

- Uzeli smo u obzir kritike građana i bolovanje će kod opšte prakse bez komisije moći da se otvori na najviše 30 dana - rekao je Vučić.

Dodao je i to da je ministarka Grujičić je u pravu kada predlaže da bolovanja duža od 15 dana treba da odobrava komisija, a važno u tom predlogu je da se to neće odnositi na onkološke i neke druge bolesnike.

- U pravu je gospođa Grujičić. Je l vi znate da koji je broj onih koji se 57. ili 58. dana bolovanja naglo oporave i vi mislite da je to moguće? Umesto 15, biće 30 dana bolovanja bez komisije. Ona je već rekla da te promene to neće odnositi na onkološke pacijente, osobe sa invaliditetom, trudnice i one koji su skoro imali operacije. Toliko je zloupotreba da me je sramota da o tome govorim - rekao je on.

