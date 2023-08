Vesić o tajkunskim napadima na Vučića zbog Starog savskog mosta: Neznalice ništa ne znaju!

Pojedini tajkunski mediji utrkuju se u napadima na predsednika Aleksandar Vučić u vezi sa njegovom izjavom o premeštenju Starog savskog mosta u Zemun, ocenio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

Svašta možemo da pročitamo ova dva dana od toga da ovaj most nikada nije premeštan pa do toga da je pravljen za reku Savu pa eto ne može da premosti neki manji rukavac!?

Evo slike koja pokazuje koliko o mostu ne znaju ništa oni koji kritikuju ideju o premeštanju mosta.

Na slici je Dragiša Cvetković, predsednik kraljevske vlade, na Jesenjem sajmu 1940. godine u trenutku kada mu pokazuju maketu mosta, koji je sada u Beogradu, a koji je Jugoslavija kupila od Trećeg Rajha da premosti Tisu kod Žablja.

Kada su nacisti okupirali Jugoslaviju u aprilu 1941. godine naša vojska je u povlačenju porušila dva beogradska mosta i to Most viteškog kralja ujedinitelja Aleksandra (Brankov most) i Most kralja Petra (Pančevački most) i teško oštetila železnički most građen krajem devetnaestog veka.

Pošto nije bilo mosta u Beogradu a zbog potrebe da prebacuju svoje trupe na jug nacisti su most koji se nalazio u delovima kod Žablja, spreman za montažu, prebacili u Beograd, uradili više stubove i duže pristupne saobraćajnice i u julu 1942. godine most pustili u saobraćaj. Tako da se most već selio i nikada nije ni projektovan za Savu.

Ovaj most nikada nije bio deo kompleksa Staro Sajmište. Priče da je preko tog mosta svakodnevno prolazio kamion "dušegupka" je potpuno netačna. Staro Sajmište je zatvoreno kao jevrejeski logor 10. maja 1942. godine kada su nacisti ubili poslednjeg zatočenika i proglasili da je Beograd “grad bez Jevreja”.

Kamion "dušegupka" nikada nije mogao da ide tim mostom, koji nije postojao, već skelom. Ovaj most je pušten u saobraćaj tek u leto 1942. godine.

Most nikada nije bio deo deo kulturnog dobra Staro sajmište koje je proglašeno 1987. godine.

