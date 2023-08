Vučić: Ljudi koji guraju zemlju napred, uvek su izloženi nipodaštavanju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je govoreći o napadima zbog velikog investicionog plana i održavanja Ekspa, rekao da su demonstracije održavane i zbog Ajfelovog tornja.

- Nisu želeli čeličnu konstrukciju u Parizu, a to je danas prvo ili drugo najvažnije mesto u celom svetu, za turiste. Sve je to tako. Kralj Milan kada je uvodio železnicu imali smo proteste, i govorili su da će gvozdeni konji rušiti šljivike. Ljudi koji guraju zemlju napred, koji imaju strast, uvek su izloženi toj vrsti poruge i nipodaštavanja, ali na to morate da se naviknete - rekao je on za Hepi.

Predsednik kaže da narod zna šta je to što radi država, i podseća da su brutalno bili napadani i za Beograd na vodi, i za brzu prugu.

- Danas je to grad u gradu. Pričali su fantazmagorije, da će grad biti potopljen, da je to jedna kafana. I niko se nije izvinio za sve to. Hiljade ljudi nam se javilo sa idejama posle obraćanja. Pitaju šta će biti urađeno u Soko Banji, da li će biti priključka do auto-puta, šta će biti urađeno u Novom Sadu, da li će biti doterana Medijana u Nišu. Hoćemo li Vranje i Leskovac učiniti lepšim. To su hiljade poziva. Moramo da napravimo mašineriju da odgovori svim tim izazovima - kaže Vučić.

Ljudi koji nas napadaju za Potemkinova sela ne znaju koliki je to div bio, kaže predsednik.

- Njegovo delo je bilo veliko, a dovedeno je do besmisla. Isti termin su koristili i za Beograd na vodi. Vučićeva bajka je postala realnost za sve građane Srbije. Ali to nije Vučićeva bajka, u njoj su učestvovali mnogi građani Srbije. Pitajte Čačane, ako hoće da budu fer. Obilazio sam 1994-1995, obilazio sam Dramlića tada, govorili su da nikada neće biti auto-put kod njih. I sada kao što vidite sve smo to uradili. I to ide dalje, i dalje - rekao je on.

Vučić ističe da neki ljudi ne vole činjenicu da smo mi organizatori Ekspa, i da mu je čak i Pedro Sančez čestitao, uprkos tome što je Malaga izgubila kandidaturu.

- Mnogi su se borili za ovaj Ekspo. Kažu nije to taj pravi Ekspo, a Astana u Kazahstanu se toliko izgradila i promenila zbog Ekspa, da je to jedan od najmodernijih gradova na svetu. Usred pustinje. E sada, kada imate to, imate energiju stvaranja, rađanja i izgradnje, i sa druge strane imate rušilačku energiju. Ruzvelt je rekao da slava pripada onima koji su u ringu i bore se, a ne kibicerima koji dobacuju i kritikuju - kazao je on.

Predsednik je rekao da moramo da se borimo, i ističe da jedan broj ljudi radi teško, dok neki odbijaju to.

- Postoji neka vrsta ideala da radim što manje, a zarađujem što više. A postoje i ljudi koji rade bez obzira na politiku i političke stranke - rekao je Vučić.

Gradićemo komunalnu infrastrukturu, koja će ostati za sva vremena, istakao je on.

- Srbija je pobedila zvaničnog predstavnika SAD, Argentine, Španije, Tajlanda. Tri od četiri zemlje su uložile više novca od Srbije, i pobedili smo. Žao mi je što neki ljudi nisu zadovoljni. Ja sam mislio da ćemo biti drugi, verovao sam, i moje je da se borim i dam sve od sebe. Nisam bio siguran u pobedu, mislio sam da ćemo biti drugi, sa pet do 10 glasova manje od Malage. Znali smo da su oni glavni konkurent. Mi računamo na špansko govorno područje, to je većina Latinske Amerike. Na tom području je većina njih glasala za Malagu. Ipak, uspeli smo da dobijemo glasove nekoliko latinoameričkih zemalja, pre svega zbog politike nesvrstanosti - ističe predsednik.

Dodaje i da su mnogi govorili da laže i kada je rekao da će prosečna plata 2025. godine biti 1000 evra.

- A plata će biti i veća od 1000 evra, verujte mi šta kažem. Oni se smeju superkompjuteru, a mi sada kupujemo i drugi. To je čudesno za jednu malu zemlju kao što je Srbija. Imamo data centar koji je jedan od najbezbednijih u svetu. Radimo BioFor institut na Torlaku, idemo ka budućnosti i vodimo računa o svemu. Ali i gradimo puteve, jer ljudi žele puteve. Biće puteva i u Jablanici, zbog čega su mi se podsmevali. I ja sam srećan što je tako, i što ljudi shvataju da možemo mnogo da uradimo - rekao je on.

Predsednik je rekao da će 20. oktobra biti otvorena Prokop stanica, na šta je Milomir Marić podsetio i na ideje Slobodana Miloševića o "Europolisu".

- Svi su o svemu govorili, a niko ništa nije napravio. Milošević je živeo u teško vreme, on nije imao ekonomske mogućnosti. Politika je bila teška. Ljudi koji ne sanjaju velike snove nikada ništa neće ni da urade. Mi smo postavljali sve ove planove, i želim da kažem šta će to da bude - kaže Vučić.

On ističe da ćemo zauzeti Dunav i da će biti građena pristaništa, plaže, kejovi.

- Hoćemo da Dunav bude naše more. To će biti novi grad u gradu, i to će biti širenje Beograda nedavno od aerodroma. Ostavili smo prostor sa druge strane, gde će biti pista, a u centru će biti železnička stanica, stizaće se do grada za 17 minuta. Recimo uđete u Prokop, i stižete do Ekspa i Nacionalnog stadiona za desetak minuta, ali ćemo povezati i sa Surčinom i Obrenovcem - rekao je predsednik.

To je od suštinskog značaja za napredak Srbije, kao i obilaznica oko Beograda, dodaje Vučić.

- Sve će da se digne u nebesa. Ide nam i brza saobraćajnica do Golupca, pa posle južno ka Negotinu. Sve se radi. Prokop je gotov za dva meseca, na Basovoj stanici počeli radovi. Šta je tu problem. Problem je što moramo na lokalu da se organizujemo. Škole, domovi zdravlja, vrtići... Mi u Sjenici moramo da otvorimo školu, koja će imati bazen. To su milioni evra ulaganja. Tamo gde su u većini bošnjačke partije ja sam dobio plaketu počasnog građanina. Ljudi pametni, videli ko je nešto uradio za njih, i beskrajno im hvala na tome - ističe on.

Predsednik kaže da je od Despića, koji je ulagao u Priboj, tražio da uloži i u Prijepolje.

- Dajte da to uradimo. Moramo da vidimo šta od projekata da uradimo. Idu obilaznice oko Kragujevca i Užica. Nije počelo iskopavanje ispod Kadinjače, imamo problema. Munjino brdo nas ubi, ali biće gotovo za nekoliko meseci - rekao je Vučić.

