TODOROV: Pismo parlamentaraca je POPIS ALBANSKIH LOBISTA (VIDEO)

Politikolog Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost kaže da je pismo parlamentaraca u stvari popis albanskih lobista.

Todorov kaže da su se parlamentarci ovim činom sami razotkrili, te da su pokazali kamen ispod kojeg leže.

Prema njegovim rečima, tih poslanika je 56, među kojima su i baltičke zemlje i Ukrajina.

- To je nevažan spisak, jer to nije ni 1 odsto parlamentaraca. To govori i da Srbija nije više najgora, da mi nismo loši moci - rekao je Todorov za Pink.

Zoran Milosavljević iz Instituta za političke studije kaže da se protiv pojedinih na spisku vode sudski procesi.

- Oni veliku štetu čine i imaju privilegiju da se tako ponašaju - ocenio je Milosavljević i rekao da svi potpisnici štite svoj klan.

Milosavljević je rekao da se sve zna, da se zna ko vrši štetu, a treba da predstavlja demokratiju.

- Moramo da pomenemo i lobiste, da kažemo ko su i šta su - istakao je Milosavljević.