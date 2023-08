AUTORSKI TEKST PREMIJERKE BRNABIĆ: Nije kriv Savo što ne zna

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić poručila je u autorskom tekstu da sve zemlje koriste sve svoje resurse da napreduju i dalje se razvijaju, iako su već među najrazvijenijim zemljama sveta, reagujući na pitanje Save Manojlovića objavljeno na tviteru "u kojoj to zemlji narod živi dobro od rudarenja" i dodala da "nije kriv Savo što ne zna".

"Kopanje litijuma u naselju i vađenje nafte u moru nije isto“, kaže Savo "Kreni-okreni" Manojlović. Ne zna Savo, naš vrli stručnjak za životnu sredinu, baš ništa. Ne zna kako je Norveška iskoristila svoje crno zlato da napravi najjači penzioni fond na svetu, ne zna ni da poenta nije u rudnoj renti, već u tome da čitav lanac proizvodnje dovedete u zemlju na osnovu vredne sirovine koju imate", poručila je Brnabić u svom autorskom tekstu odgovarajući na pisanje Save Manojlovića.

Brnabić je rekla da Savo Manojlović ne zna, nažalost, ni da je vađenje nafte na otvorenom moru daleko najrizičniji poduhvat po životnu sredinu, jer može da uništi ekosisteme na ogromnim skalama, zato što nema kontrole ako dođe do bilo kakve havarije.

"Pored toga što ne zna šta je, i kako, uradila Norveška i da je u redu biti žaba koja se na takvog konja ugleda (kao što je on žaba koja se ugledala na konja Ćutu, jer je baš Ćuta bio prvi koji je, kao propali investitor u male hidroelektrane, patentirao uzimanje novca od stranaca da zabrani male hidroelektrane u Srbiji, pa je onda to primenio i vrli Savo jer ni njemu nije mrzak hleb bez motike, a stranci zaista žele da plate razne 'ekološke' projekte u Srbiji, a posebno kada isti direktno usporavaju razvoj Srbije), ne zna, Savo, ni da, na primer, Severna Karolina, u SAD, počinje rudarenje litijuma na samo nekih 45 kilometara od grada Šarlot koji ima nekih milion stanovnika", napisala je Brnabić u tekstu.

Ona je rekla da zemlje koriste svoje resurse kako bi napredovale i razvijale se.

"Tako da - da, neke zemlje rudare litijum u neposrednoj blizini 'naseljenog' mesta od nekih milion ljudi, neke izvlače svoju naftu na otvorenom moru i te zemlje koriste sve svoje resurse da napreduju i dalje se razvijaju iako su već među najrazvijenijim zemljama sveta. I - da, te zemlje vode računa o životnoj sredini, jer da ne vode (a Savo, nažalost, ni to ne zna) niko ne bi kupovao njihove proizvode iz tih materijala, jer svi danas teže održivosti, pa postoji i taj kontrolni mehanizam", dodala je premijerka.

Brnabić je navela da je pojedincima jedina želja da Srbija bude "energetski rob" koji zavisi od drugih za struju, baterije, vozila, a samim tim i zemlja bez ikakve industrije.

"Ali zašto bi to Savo znao? Ne dobija on sredstva od Rokfeler (i drugih) fondacija zato što nešto zna ili da bi širio znanje po Srbiji. On, kao i Ćuta, dobija sredstva da bi Srbija postala energetski rob i time izgubila samostalnost i suverenost – jer energetska bezbednost je u današnjem svetu pitanje nacionalne bezbednosti. A kada imate ljude poput Save i Ćute, finansirane iz inostranstva, da u Srbiji vode krstaški rat protiv hidroelektrana, termoelektrana, vetroparkova, solarnih parkova, litijuma - koji jedna Amerika rudari u neposrednoj blizini grada od milion stanovnika i to kao otvoren rudnik, za razliku od Jadra koji je trebalo da bude 'zatvoren' rudnik, gde bi, dakle, poljoprivredna aktivnost mogla da se nastavi", dodala je ona.

Brnabić je rekla da umesto što komentarišu, potrebno je prvo da se edukuju.

"Zato ponavljam, da su strani fondovi koji finansiraju Savu, 'kreni-okreni', Ćutu, patku i slične, želeli dobro Srbiji, ili da hoće zdravu životnu sredinu, oni bi svima njima prvo platili studijska putovanja u Norvešku i/ili SAD da nešto nauče, pa da nam kažu kako to ovde da primenimo. Umesto toga, oni su platili da Savo, Ćuta, patke i roštiljdžije (ispred Predsedništva) ostanu ignorantni, ali da budu što glasniji. Rokfeler (i drugi) su platili megafon koji bukom može da uzbuni i uspori Srbiju, a ne znanje ili brigu o životnoj sredini", napisala je ona u svom autorskom tekstu.

Brnabić je u svom tekstu istakla da se u periodu 2015. do 2019. godine u Srbiju vratilo 90.000 više visokoobrazovanih, nego što ju je napustilo, odgovarajući na izjavu Save Manojlovića koji ponavlja da 'najobrazovaniji beže iz zemlje'.

"Ne zna, na primer, da se samo u naš Institut za razvoj veštačke inteligencije, koji smo formirali 2021. godine, vratilo 14 naših ljudi iz dijaspore, od kojih su neki i po više decenija živeli u inostranstvu i radili za kompanije kakva je NVIDIA, a da sada tamo rade i dvoje stranaca. Ne zna, Savo, a nije ni da ga zanima, da u Srbiji trenutno radi oko 80.000 stranaca i da se svakog meseca za radnu dozvolu u Srbiji prijavi između 3.000 i 4.000 ljudi, a za boravišnu između 6.000 i 7.000 ljudi", istakla je ona.

Brnabić je dodala da je na kraju jedini dokaz koji Savo Manojlović pruža za tvrdnju da najobrazovaniji beže iz zemlje, valjda, da je on ostao u zemlji.

"Nema veze, Savo - dok stranci plaćaju za buku i neznanje, za tebe i pokret 'kreni-okreni' jagnje ispred Predsedništva, zime nema", navodi predsednica Vlade u autorskom tekstu.

Premijerka Brnabić je ovim tekstom reagovala na pitanje Save Manojlovića "u kojoj to zemlji narod živi dobro od rudarenja" objavljeno na Tviteru.

Direktor kampanje pokreta "Kreni-Promeni" Savo Manojlović poručio je premijerki Ani Brnabić da “kopanje litijuma u naseljenim mestima nije isto što i vađenje nafte na dalekom moru”.