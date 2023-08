Lobistkinja za nezavisno Kosovo i britanska poslanica i predsednica parlamentarnog odbora za spoljne poslove Ališa Kerns besna je zbog nezavisne i mudre politike koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kerns, koja je poznata i po tome što je optužila SPC za šverc oružja na KiM, zakukala je da ih je srpski predsednik sve preigrao, a njenu žalopojku prenela je tajkunska televizija N1:

– Posle reizbora 2020, svima nam je rečeno sačekajte videćete da Vučić postaje veoma zapadno i evropski orijentisan. To se nije desilo. Rečeno nam je da će se pridružiti sankcijama Rusiji. To se nije desilo. A kada pitam Zapadne zvaničnike zašto ste dozvolili Vučiću da vas preigra, oni kažu da je on najbolja opcija! – zakukala je lobistkinja za nezavisno Kosovo.

Predsednik Vučić dokazao da je streptomicin za ljude sa Zapada poput Ališe Kerns, britanske poslanice i predsednice parlamentarnog odbora za spoljne poslove, inače i lobistkinje za nezavisno Kosovo… pic.twitter.com/pVhLlYuAyt — Detektor laži (@LaziDetektor) 14. август 2023.

Ovo je još jedan dokaz da je predsednik Vučić streptomicin za ljude sa Zapada poput Ališe Kerns koji koriste svaku priliku da napadnu njega i Srbiju.