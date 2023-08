Odalović: Kurti se igra vatrom koja može da zapali region, a Evropa na odmoru i ćuti

Predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović kaže da su potezi kosovskog premijera Aljbina Kurtija igranje vatrom, koja bi mogla da izazove "požar" u regionu, prenosi Javni servis.

Odalović je, komentarišući posetu Kurtija Severnoj Makedoniji, mimo zvaničnih protokola, uz simbole Velike Albanije, u Jutarnjem program rekao da su to stvari koje moraju biti sankcionisane, jer je nedopustivo da se na teritoriji suverene države dešavaju takve stvari i da onda nema reakcije.

"Način na koji je Albin Kurti došao, razlog zbog kojeg je bio, šta je tamo radio, je nešto što je opasno igranje jednim požarom koji se može zapaliti na tom prostoru", upozorio je Odalović.

Kurti, ukazuje Odalović, takođe pokušava da se predstavi i liderom Albanaca i na jugu Srbije, u opštinama Preševo i Bujanovac.

"Evropa je na odmoru i ćuti. To što je na odmoru nama ne odgovara, prazan hod u kojem bi trebali aktivnosti da se dešavaju po pitanju severa Kosova i Metohije, deeskalacije i pripreme za izbore, kako je to dogovoreno, ali to što čujemo ne valja. Jer očigledno je da ovakve stvari moraju da naiđu na osudu, jer ovo je opasna situacija, ovo je igranje vatrom", ocenjuje Odalović.

Odalović smatra da Kurti računa da će vreme učiniti sve, da će Srbi pod "institucionalnim terorom" koji on vrši, da odustanu i da će polako da napuste Kosovo.

"On hoće da uništi i unizi Briselski sporazum, kao što za njih ne postoji Rezolucija 1244. Za nas međunarodna dokumenta su svetinja. Mi se nadamo da će se dozvati i Evropa, da će se dozvati pameti i da će početi da poštuju ono što su oni doneli", poručio je Odalović.