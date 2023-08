'USPELI SMO U TEŠKIM VREMENIMA' Momirović za Pink: Stabilnost je uslov za ekonomski razvoj i mi to moramo da čuvamo (VIDEO)

Ima posla ko hoće da radi. Stopa nezaposlenosti do pre deset godina je bila velika. Nije uvek bilo kao danas, rekao je za Pink Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine.

Momirović je naglasio kako je pre dset godina minimalna plata bila 120 evra, nezaposlenost je bila skoro 30 odsto, a danas ima posla mnogo za svakog ko želi da radi:

- Ako prošetate Terazijama videćete svuda nalepnice da se traže radnici. Jeste ovo dobro vreme nismo lako došli do njega i ja molim ljude da budu oprezni, da čuvamo ovu stabilnost i ekonomskli progres koji smo napravili u teškim vremenima- rekao je Momirović.

- Tek smo počeli, moramo da napravimo još jedan iskorak, mi moramo da uđemo u to drugo poluvreme, da podignemo prosečnu platu preko 1.000 evra, penzije preko 400 evra, mi imamo smage za to uz podršku naših građana - istakao je Momirović.

Imamo snage, imamo način ali izazovi su veliki. Treći je mesec blokade Prištine na robu iz centralne Srbije.

- Predsednik valde privremenih institucija u svom rušilačkom pohodu, jednostavno kida sve veze između Srba i Albanaca, on želi da zatre srpski jezik, srpsku crkvu, to je jedan veliki izazov i ja sam ubeđen da on ima zadatak da napravi sukob na Balkanu. Ipak, video je da smo mi ipak čvrsti i politički, a i vojno, pa se sad ustremio na Severnu Makedoniju - rekao je Momirović i dodao:

- Mi moramo da prevaziđemo i te izazove. U situaciji kada stotine hiljada ljudi gubi živote u Ukrajini u ratu, ruski gas prolazi kroz ukrajinsku zemlju. Mi ovde kidamo poslednje veze sa Albanijom, a treba da bude suprotno, treba da negujemo i razvijamo te odnose - rekao je Momirović.

- Stabilnost je uslov za ekonomski razvoj i mi to moramo da čuvamo. Mir je osnova da rastemo ekonomski - rekao je on.

Momirović je naglasio da ljudi moraju da ostanu u zemlji i da moramo da sustignemo razvijene zemlje Zapadne Evrope.

- Mi to moramo zbog naših građana, mi to njima dugujemo - zaključio je Momirović.