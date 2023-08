ORLIĆ: NE DOZVOLI JEZIKU DA GRMI, AKO TI SNAGA ŠAPUĆE

Vladimir Orlić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, rekao je da se još jednom pokazalo da bivši režim i mediji njihovog tajkuna u večitom kidisanju na Aleksandra Vučića ni sredstva, ni društvo ne biraju.

- Čak i kada to znači direktno udarati na Srbiju, svi oni trče da u tome učestvuju – iz prvog reda - rekao je Orlić i dodao:

- Dok cela Srbija sa ponosom govori o našoj pobedi za "EXPO 2027" i fantastičnim projektima kojim podižemo celu zemlju, zavidni politički marginalci, neostvareni "lideri" bez partija i glasova, uz kompletan prateći ansambl sa platnog spiska tajkuna, danima histerično maše pisanijima belosvetskih Kurtijevih lobista što napadajući predsednika Srbije zapravo ciljaju u samu Srbiju, razrađuje budalaštine dokazanih lažova i naglas priziva bilo kakvu štetu za sopstvenu državu.

Prema njegovim rečima, 'ubeđeni da će svojim priglupim sistemom "što gore – to bolje" moći da ponište svaki uspeh i napredak, istinu da on dolazi kao rezultat državne politike koju predvodi Aleksandar Vučić? Neće.'

- Samo su uspeli da nas podsete: oni na strani Srbije nisu, nikada - rekao je orlić i dodao:

- Srbija se raduje i novom napretku Univerziteta u Beogradu, kao i odličnom rangiranju Univerziteta u Novom Sadu na Šangajskoj listi. Za to vreme bivši režim priziva štrajkove "od vrtića do fakulteta", naziva povećanja plata u prosveti "smešnim"? Sa povećanjima u septembru i januaru plate nastavnika u Srbiji postaju "samo" 89% veće nego u njihovo vreme, ali – tada nisu bile smešne, istina. Već toliko uvredljive i ponižavajuće da nikome nije bilo do smeha.

Srbija se ponosi i napretkom Vojske Srbije, koju američki "Global firepower" danas rangira kao najjaču u regionu. Za to vreme bivši režim našu vojsku potcenjuje i vređa, poražen činjenicom da iako su našu vojsku u svom slugeranjskom dodvoravanju strancima planski uništavali – danas je taj sistem snažniji nego ikada. Plate je smešno i porediti sa onim iz njihovog vremena, dok današnji avioni i moderni PVO sistemi nemaju ni sa čim da se uporede iz tog mračnog doba jer - toga nije ni bilo.

Orlić ističe da se Srbija diči obilaznicom oko Beograda, sada konačno završenom posle četiri duge decenije čekanja.

- Jednako kao i otvorenim novim deonicama auto-puteva: Novi Beograd – Surčin, Niš – Merdare i Moravskog koridora. Za to vreme bivši režim auto-puteve je jedino blokirao, pravio državi štetu i maltretirao narod, ne skrivajući bes jer i ovaj uspeh Srbije doživljava kao svoj lični poraz. Jeste, to je poraz: neradnika i sebičnjaka, koji ne samo da nisu uspeli da urade ništa slično, već mogu da se "pohvale" sa tačno nula otvorenih novih bolnica, isto toliko kilometara izgrađene nove pruge, ili isto toliko otvorenih novih naučnih instituta za duže od decenije vlasti - kazao je Orlić i dodao:

- Prosečne plate od 329 evra i penzije od 200 evra u njihovo vreme, uz više od pola miliona ljudi koje su ostavili bez posla, jedino su čime i danas mogu da se "zakite". Zato i ne mogu da podnesu napredak po planu za 2025. godinu, kada prosečna plata u Srbiji prelazi 1.000 evra, a penzije 450 evra. Zato im je nepodnošljivo svako od 502.000 novostvorenih radnih mesta koje imamo danas, a uspeh Srbije u "EXPO 2027" im zadaje skoro pa fizički bol.

- I sve navedeno samo su dokazi da Srbija danas u svetu uživa neuporedivo veće poštovanje nego u mračno vreme štetočina iz bivšeg režima. Sa razlogom. Tu promenu donela je politika rezultata, posvećenog rada i borbe za Srbiju, rečju – politika predsednika Aleksandra Vučića. Zbog toga on podršku naroda ima kao niko ranije, a gde su ovi bivši danas – neka razmisle sami. Poruka predsednika Srbije "Ne dozvoli jeziku da grmi, ako ti snaga šapuće" nosi vrednu pouku ne samo za društvo koje su sebi birali, već i za - njih - zaključuje Orlić.