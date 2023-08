SIN RATKA MLADIĆA UPOZORAVA NA OČEVO TEŠKO ZDRAVSTVENO STANJE: Dodatne komplikacije zbog slabog srca. On se ne žali, ali...

Bivši komandant Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić dostojanstveno odoleva svim poteškoćama, uprkos novim zdravstvenim tegobama zbog slabog srca, kaže sin generala Darko Mladić.

Kako kaže, on se trenutno suočava sa dodatnim komplikacijama zbog slabog srca, ali da se uprkos svemu dobro drži.

Ratko Mladić je, prema rečima sina, uvek prevazilazio sve teškoće i dostojanstveno prolazio sva životna iskušenja.

- On je, pre svega, vojni general, život ga je naučio da savladava teškoće. Njegov životni put je pun teškoća, ali on je odličan borac i podnosi sve što mora da podnese. Ne mogu da kažem da mu je lako, ali on nam se nikada ne žali... - kazao je Darko Mladić.

Dodao je da njegovom ocu veza sa porodicom daje veliku snagu.

- Viđamo se preko video poziva oko pola sata dva puta u nedelji. Ratko je u kontaktu sa porodicom, sa unucima, sa mojom majkom, sa mnom i mojom suprugom. Zajedno postajemo jači - rekao je Mladić.

Ratkova porodica je trenutno u procesu ugovaranja nove posete srpskih lekara generalu, s obzirom da su u obavezi da prilikom svake nove posete pokreću proceduru da bi dobili dozvolu.

- Poslednji put su došli krajem septembra 2022. godine - kazao je Darko.

Generalu, koji se nalazi u haškom pritvoru, snaga srca je došla na donju granicu, zbog čega će u toku sledeće nedelje biti predat zahtev Hagu da ga pregledaju srpski lekari, rekao je ranije njegov sin za RTRS.

- Sada mu je bukvalno snaga srca došla na neku donju granicu. Mi sada spremamo ponovo tim kardiologa i pulmologa. Tražićemo od Tribunala da odu tamo da ga pregledaju, da popričaju i konsultuju se sa tamošnji lekarima - rekao je Darko Mladić.

Podsetimo, srpski general je u zatočeništvu u Hagu doživeo tri moždana i srčani udar. Prema navodima odbrane, u zatvoru mu nije pružena odgovarajuća medicinska pomoć.

Kako je rekao generalov sin, lekari su Ratka od jakih bolova lečili paracetamolom. Tokom pandemije kovida 19, članovima porodice i advokatima nije bilo dozvoljeno da vide Mladića pod izgovorom zaštite od korona virusa.

