Aleksandar Đurđev: Srbi i Mađari odbraniće i sebe i Evropu od ilegalnih migranata

Aleksandar Đurđev, poslanik i predsednik Srpske lige, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

​Subotica je ovih dana mesto u kome se brane bezbednost i sloboda ne samo tamošnjih Srba, Mađara i ostalih građana Srbije, već i cele Evrope, jer ono što ilegalni migranti tamo rade jeste recept koji žele da primene u svim drugim evropskim gradovima. Taj recept podrazumeva krađu, pucanje iz oružja, bacanje bombi, pretnje smrću, pa čak i ubistva. Postavlja se pitanje da li je, nakon svega što smo u poslednje vreme videli i čuli u Makovoj šumi u Subotici, uopšte opravdano te, do zuba naoružane primitivne horde nazivati ilegalnim migrantima, a ne teroristima ili u ne malom broju slučajeva radikalnim islamistima i fundamentalistima. Da se u Subotici, u kojoj već dugo vremena građani Srbije svih nacionalnosti žive u slozi i duhu tolerancije i koja je primer uspešnog evropskog multikulturnog modela, odvija pravi mali rat govore brojni podaci – od toga da je policija u pomenutoj i sada već zloglasnoj Makovoj šumi u protekla tri meseca našla preko 6.000 migranata, preko toga da ih je u poslednjih šest meseci sa subotičke teritorije dislocirano više od 7.000, da se isti kreću na prostoru od preko 7.000 hektara, da je zabeleženo nekoliko ubistava u međusobnim obračunima između migranata kao i njihovih krijumčara, da su na kuću jednog od lokalnih meštana migranti bacili bombe, da je zaplenjena značajna količina oružja među migrantima, pa sve do toga da je u jednoj od najvećih akcija zabeleženih u istoriji naše zemlje učestvovalo 820 policijskih službenika, među kojima pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije, Interventne jedinice policije, Policijske brigde, Uprave granične policije, Uprave kriminalističke policije i drugih kako bi se naši građani zaštitili od migranata. Posebno je alarmantna situacija u Hajdukovu, naselju nadomak Subotice, gde su lokalni meštani nakon sasvim opravdanih protesta preduzeli i prve konkretne korake, išavši samoorganizovano u potragu za migrantima u šumu na obodu naselja.

​Ako je išta dobro i pozitivno u ovim dešavanjima, onda je to svakako nezapamćen stepen jedinstva i sloge među građanima Subotice svih nacionalnosti i izrazito visok stepen patriotizma i solidarnosti koji su isti pokazali. Srbi, Mađari, Bunjevci i svi drugi lokalni meštani potvrdili su u praksi svoju ljubav prema državi i gradu u kojima žive, ali i prema tradicionalnim vrednostima koje svi mi na ovom prostoru, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, delimo i baštinimo, poput slobode, prava i pravde, zaštite nejakih kategorija poput žena i dece, a posebno zaštite porodice, privatne svojine i dostojanstva. Ovakva društvena atmosfera morala je, nužno i očekivano, da se prelije i u političku sferu. Nedavno održani sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i predsednika Saveza vojvođanskih Mađara Išvana Pastora, na kome je razgovarano o potrebi oštrijeg i drugačijeg rešavanja migrantske krize, najbolje svedoči o tome. Ako su dvojica neprikosnovenih lidera među svojim narodima, Vučić u srpskom i Pastor u mađarskom u Srbiji, došli do zajedničkog zaključka da su potrebna hitna i odlučna rešenja postojeće migrantske krize na severu Srbije, onda to znači da će do toga i doći, jer je reč o kredibilnim figurama sa velikom političkom težinom koje su svako od svojih obećanja i ispunile. Da će ova kriza zajedničkim srpsko-mađarskim naporima biti rešena nema nikakve sumnje, jer Srbi i Mađari poslednjih desetak godina ispisuju najsjajnije stranice svojih međusobnih odnosa i sve otvorene probleme rešavaju ekspresnom brzinom i na obostranu korist. Srbi i Mađari spadaju u retke suverene narode na savremenom evropskom tlu koji se opiru levo-liberalnim globalističkim diktatima iz zapadnih centara moći, koji ljubomorno čuvaju svoju nezavisnost u vođenju unutrašnje i spoljne politike i koji su, zajedno sa Austrijom, doneli odluku da usaglase svoje migratorne i bezbednosne politike, gradeći na taj način pravi bedem za ilegalne migrante.

​Srbi i Mađari su, kao i mnogo puta u svojoj istoriji, i danas na braniku ne samo svojih zemalja, već i cele hrišćanske Evrope. Dugotrajnost, nesalomivost i odlučnost njihovih lidera – Vučića, Orbana i Pastora – garant su da će građanima Subotice, ali i cele Srbije i Mađarske, biti dugoročno garantovane bezbednost i sloboda. Istorijski udžbenici će jednog dana, sasvim sigurno, pisati o subotičkoj bici protiv stranih zavojevača u kojoj su Srbi i Mađari odbranili Evropu i duh njenih vrednosti.

