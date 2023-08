Vučićević za Pink: Treba konačno da prestanemo da se delimo na 'Ruse' i 'Amerikance' i da budemo Srbi (VIDEO)

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević u gostovanju na televiziji Pink govorio je o svim aktuelnim temama, situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o predstojećem pritisku koji će se vršiti na Srbiju.

Aljbin Kurti bio je u poseti Severnoj Makedoniji, prilikom koje je promovisana "velika Albanija", a on predstavljen kao "predsednik svih albanaca".

- Zapad neće da osudi kako je Kurti dočekan u Skoplju, ali kažu Vučić je dočekan u Prijedoru. Da, Vučić je dočekan u Prijedoru kao predsednik Republike Srbije, a kako je dočekan Kurti? U Skoplju se govorilo transparentno o "velikoj Albaniji". Bile su nepostojeće zastave "velike Albanije", predstavljen je kao predsednik svih Albanaca! - istakao je Vučićević.

Vučićević je istakao da predstojeći sastanak predsednika Srbije i lidera Mađarske i Turske u Budimpešti donosi mnoge promene. Takođe, napominje da je cilj zapada da se Srbije uvuče u rat.

- Predsednik je rekao da ide u Budimpeštu, biće i drugih razgovora sa turskim liderom. Spremaju se rezolucije, pokušavaju na silu neki sa zapada da režiraju situaciju da je Srbija za sve kriva, ili da je Srbija kriva onako kako je albanska strana kriva. Cilj je da se slomi nezavisna državna politika Srbije. Njihov prvi cilj je da se uvedu sankcije Rusiji, i učiniće sve što mogu, jer su videli da na ratišu u Ukrajini nije prošlo onako kako su želeli - isitče Vučićević i dodaje:

- Hoće nas da uvuku u neki rat za koji mi ništa nismo krivi. Naša politika je od početka do kraja principijalna. Jedini ko principijalno vodi politiku u Evropi je Srbije, jeste naš predsednik Aleksandar Vučić.

Vučićević kaže da zapad najviše zamera Vučiću što odgovorno vodi suvereno i državnu politiku.

- Sve zamerke koje ima zapad prema Vučiću i oni što mu se stavlja na teret jeste što ne dozvoljava nezavisnost Kosova i Metohije, njemu se zamera suverena i državna politika. Nigde nema da je nešto ukrao, da je nešto loše uradio. Kada vidite da određeni mediji sve to pišu o njemu, onda znate da je on dobar čovek za našu državu - kaže Vučižević.

'Mi moramo da vodimo srpsku politiku!'

Vučićević dodaje da je trenutno najveći problem u Srbiji situacija u kojoj se mnogi opredeljuju za rusku ili američku politiku, umesto da im na prvom mestu bude srpska politika.

- Sve što mi ovde gledamo, Srbija sve više liči na film "Tri karte za Holivud", ta komparacija je najbolja u odnosu na ono šta se zaista dešava danas u Srbiji. Danas se često pitam ima li u Srbiji Srba? Ovde izgleda kao da ima najviše Amerikanaca i Rusa. Mi moramo da shvatimo da ne smemo da vodimo ni rusku ni američku politiku, već samo srpsku! Mi treba da prođemo kroz ovak "Treći svetski rat", da se ne olupamo. Zato kažem: Ima li Srba u Srbiji? Ili su samo Amerikanci i Rusi - ističe Vučićević i dodaje:

- Mi treba da gledamo samo svoja posla, ne treba da gledamo da li će u ratu Ukrajine i Rusije pobediti jedni ili drugi, treba samo sebe da gledamo i da budemo Srbi!

Skandalozna naslovna strana dnevnog lista "Danas"

List "Danas" izdao je naslovnu stranu na kojoj je prikazana karikatura pevačice Jelene Karleuše i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučićević ističe da taj potez ne može da se okarakteriše kao novinarstvo, kao i da je takva slika uvreda za sve žene.

- Naslovna strana dnevnog lista "Danas" bi negde u svetu bilo potpuno osuđeno. On je objavljivao najstrašnije laži o predsedniku Aleksandru Vučiću. Ova karikatura ni ne liči na novinarstvo. Jelenu Karleušu su nacrtali kao najveću mizoginiju, ovo je uvreda za sve žene. Zamislite da je Informer objavio ovakvu karikaturu? Da li bi to bilo slobodno novinarstvo? Ili bi tražili da nas ukinu i spalili nas po kioscima?! To su dvostruki standardi! Na ovo bi trebalo da reaguje poverenik za ljudska prava, ali niko neće reagovati! Zato što oni kada se nešto objave to je dozvoljeno - rekao je Vučićević.

Vučićević se osvrnuo i na budući projekat Pink televizije koji je opozicija najstrašnije osudila.

- Na Pink se digla buka zbog formata koji je Željko Mitrović najavio. Kada se tako nešto najavi, odmah slede desetine tužbi. I kako je na to takva reakcija javnosti, a na naslovnu stranu Danasa nema reakcije - rekao je Vučićević.

Dragan J. Vučićević istakao je da se opozicija na protestima protiv nasilja bori upravo nasiljem.

- Najavljeni su novi skupovi, nasiljem se bore protiv nasilja. Neće izbore, ali hoće da izlaze na ulice, blokiraju autoput, prave sukobe, i naravno da im tako pada rejting. Da bi njima bilo bolje, Srbiji mora biti mnogo gore! Oni se time vode! - istakao je Vučićević.

Autor: