KENA ZA PINK: Vučić se bori za Srbiju i naše interese, dok opozicioni političari trče iz jedne u drugu ambasadu (VIDEO)

Radoslav Milojičić Kena, predsednik Srpske levice, je, govoreći o opoziciji u Srbiji istakao da svaki političar ima pravo da prezentuje ideje, pokazuje otpor prema vlasti, ali time ne sme da ugrožava bezbednost i interes naše države.

Mnogo je ljudi cirkulisalo u proteklih nekoliko meseci kroz našu državu, ali recimo, strancima nije jasno šta se to dešava na najprometnijim saobraćajnicama koje oni blokiraju, rekao je Kena.

- Svi su zgroženi, jer čekaju po dva, tri ili četiri sata. Njima nije jasno da 40 ljudi to blokira. Meni bi bilo jasno da je to 100.000 ili 200.000 ljudi... pa da odu do skupštine i slično... Moj otac svaki dan prolazi auto-putem, i njemu je više muka od čekanja - naveo je Kena.

Kako kaže, da postoji politička poruka i ideja, oni to ne bi radili, oni to, kaže Kena, rade jer su upravo bez ideje, i to je jedino što im preostaje.

- Oni ne mogu da odgovore na to da je Srbija otvorila 140.000 kilometara puteva. Ne mogu da odgovore na otvsranje fabrika, nemaju politički program. Oni stvaraju atmosferu laži, i atmosferu da su svi građani nezadovoljni. Znate da sam dugo bio u opozicionoj stranci, i dugo sam u politici. Ja znam sve ljude, i ne brinem zbog njih. Brinem zbog ovih spolja koji naređuju šta treba da rade. To je taj evropski blok - priča Kena.

Srpska levica je za ideju na zapadu, i nama to niko ne može da oduzme, ali ja ne verujem da bilo ko, ko je van granica Srbije može da nam naređuje, dodao je.

- Srbija gleda svoje interese, a opozicioni političari trče iz jedne u drugu ambasadu - kaže Kena.

Opozicija iz devedesetih godina, na čijem čelu je bio Zoran Đinđić, je imao hrabrosti da govori, iznosi i deje, razgovara sa Miloševićem, a danas, to nije slučaj, dodao je Kena.

