Kurti čest gost u restoranu uhapšenog Muharemija, dolazio i sa Lajčakom

Premijer privremenih prištinskih orggana Aljbin Kurti je često posećivao restoran „Hleb i srce“ koji je u vlasništvu uhapšenog biznismena Ridvana Muharemija, piše Kljan Kosova.

U akciji koju je Kosovska policija sprovela u ranim jutarnjim časovima, Muharemi je lišen slobode zbog sumnje da je umešan u aferu „Pšenica i ulje“.

Kako navodi Kljan Kosova, Kurti je jednom prilikom u tom restoranu ugostio i specijalnog izaslanika EU za dijalog Kosova i Srbije Miroslava Lajčaka.

Back in Kosovo today to continue my frank, open and intense discussions with PM @albinkurti and DPM @BislimiBesnik on next steps and the way forward on normalisation of relations with Serbia. We also agreed that all past Dialogue Agreements must be fully implemented. pic.twitter.com/zURabtdEmF