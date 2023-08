'MRŽNJA IM JE JEDINA POLITIČKA IDEJA' Starčević: Ne znaju ništa korisno da urade za građane Srbije

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac večeras je u Jagodini prisustvovao, kako kažu, "protestu protiv nasilja". Na tom protestu bilo je desetoro ljudi iz Jagodine i još toliko iz gradova u okolini.

Predsednik stranke kome iz čitavog okruga ne dođe tridesetak ljudi treba da se zapita šta nije u redu sa njim ili sa njegovim organizacijama u Pomoravlju- piše u saopštenju Živote Starčevića, portparola Jedinstvene Srbije i narodnog poslanika.

Da počnemo sa ovih desetak iz Jagodine? Radi se o nekolicini ljudi koji sebe nazivaju opozicijom, a koji su u stvari bili najgora vlast u istoriji Jagodine. To su ljudi za vreme čije vlasti je zatvoreno i rasprodato desetak društvenih preduzeća, u njihovo vreme je dvanaest hiljada radnika ostalo bez posla, i koji su sva Javna preduzeća u Jagodini oterali u blokadu-piše u saopštenju i dodaje se:

Večeras su se žalili da je nasilje to što ih snimaju tokom protesta. A snimali su ih novinari. Da li vam to gospodo smeta što vas mediji snimaju jer želite da se sakrijete od građana Jagodine? Ili vas je možda sramota što i pored činjenice da vam je u ispomoć došao predsednik stranke, bilo je prisutno više novinara i kamermana nego vas, pa tu činjenicu hoćete da sakrijete od građana. Rekli ste da je za vas nasilje to što predsednik Vučić svakodnevno daje izveštaje o radu. Ali za vas nije nasilje kada blokirate auto put i maltretirate građane Srbije. - piše u saopštenju Živote Starčevića.

Kažete Jagodina je zatvoreni grad i pored činjenice da je samo juče tokom manifestacije "Otvoreni dan" Jagodinu posetilo preko 10000 ljudi- piše u saopštenju.

Doveli ste Jelenu Mihajlović, majku deteta koje je navodno "izbačeno iz vrtića u Pećincima zbog političke nepodobnosti svojih roditelja"- stoji u saopštenju, a Srtarčević se pita:

Postavljam pitanje a šta je dotična političarka poslala kao poruku građanima Jagodine? Da li to da Jagodina stalno gradi nove vrtiće i da u Jagodini nema liste čekanja pa svako ko želi, možda ovde da upiše svoje dete u vrtić? Da li je rekla da cenu vrtića u Jagodini nismo menjali već punih 7 godina, i da je cena među najnižim u Srbiji?

Prema rečima Starčevića građani Jagodine odlično znaju ko je Petar Jovanović zvani Pegi, kome postavljam pitanje kako to da dok je radio u Muzeju naivnih i marginalnih umetnosti, u Srbiji i Jagodini je bilo sve u najboljem redu a onda kada je smenjen odjednom ne valja ništa i počinje da protestuje protiv nasilja. I opet se skriva iza drugih. Za predsednicu GO Demokratske stranke postavlja bračni par kojima je propao privatni biznis, koji su upropastili sopstveni motel i koji po svim osnovama duguju brojne neisplaćene obaveze. Jesu li oni ta "nada" za Jagodinu kako Pegi kaže. On je dodao:

Ovo saopštenje je kratko jer ova grupica isluženih demokrata koji niti imaju politički program, kojima je mržnja jedina politička ideja, koji ne znaju ništa korisno da urade za građane Srbije, koji su obični kibiceri i kritizeri, ne zaslužuju veću pažnju.