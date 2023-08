'KARIKATURA NIJE UVREDA SAMO ZA VUČIĆA NEGO I SVE MAJKE I ŽENE' Vučević poručuje da je to poziv na anarhiju i rušenje države

-To je napad na Aleksandra Vučića i sve ljude koje oni u dovode u kontekst s njim. Sad su otišli korak dalje, ovo je uvreda svih žena. Uvredili ste nas koji imamo majke, decu. Ko vam daje to pravo da radite? Gadimo vas se- rekao je ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević u emisiji "Novo vikend jutro" na televiziji Pink komentarišući karikaturu koja se našla na naslovnoj strani jednog medija.

Vučević je ocenio da je reč o krajnje bizarnoj i nepristojnoj karikaturi koja se pojavila u dnevnom listu Danas, te da to nije pitanje slobode izražavanja, već je izašlo iz svih okvira normalne komunikacije.

-Ovo je van svakog civilizovanog načina komuniciranja. To nije pre svega uvreda za Aleksandra Vučića, nego za sve žene i majke, ne samo u Srbiji već svuda. To je nešto što do sada nismo videli. Ljudi koji rade u tim tajkunskim medijima, da bi dokazali kako su hrabri, idu svaki put sve dalje i gube osećaj za pristojnošću. Ovo je za gađenje. Nije ni bitno da li je Karleuša, neka druga pevačica ili neka druga žena, već sama poruka koja je poslata. Ali, videćete već danas kreće potpuna zamena teza. Sad će oni da prikažu da su Koraks i Šolak žrtve. Vi vređate sve majke, porodilje, izrugavate ruglu prirodne stvari, a sada će oni ispasti žrtve jer to niko njima ne sme da kaže. Oni nose vešala, pa kažu vi ćete da hapsite političke neistomišljenike. To je odraz njihovog kućnog vaspitanja, pa tek onda političkog magnovenja. Oni moraju nešto uvredljivije i vulgarnije da urade. To je poziv na propast, anarhiju, rušenje cele države. Svako ko je pristojan je morao da oseti gađenje. Uvek mi je interesantno da oni koji su angažovani u oblasti ljudskih prava i sloboda ne reaguju na ovakve stvari kada je napad na porodicidu Vučić u pitanju i tada ćete čuti glasnu tišinu. Verujem da pristojna Srbija sa gađenjem to može da posmatra. To je napad na Aleksandra Vučića i svih ljudi koje oni u dovode u kontekst s njim. Sad su otišli korak dalje, ovo je uvreda svih žena. Uvredili ste nas koji imamo majke, decu. Ko vam daje to pravo da radite? Gadimo vas se- tvrdi ministar vojni i dodaje:

-Oni na svojim protestima spominju i borbu protiv nasilja nad ženama i da mogu da sprovedu mere. I sada vi pričate da menjate klimu, da vi to možete da sankcionišete, a mislim da ste sada pokazali pravo lice. Oni imaju tapiju na bol, na budžet, naše živote, medije, marketing. Sve njima pripada. Zato su izbori nepotrebni, tako oni smatraju.

