Da ne prezaju ni od čega, pa ni od očigledne laži, kako bi unizili i na loš način prikazali javnosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića, tajkunski mediji su ponovo pokazali.

Oni su naime, na vrlo očigledan način, izrežirali onako kako to njima odgovara naslov i fotografiju predsednika Srbije u Njujork Tajmsu, samo kako bi iskoristili još jednu priliku da ga prikažu onako kako to njima odgovara.

Zapravo, naslov u Tajmsu je “Serbia’s Aleksandar Vucic: Capone of the Balkans or only hope for a Kosovo peace deal?”, a oni izvrnuli i napisali da je Tajmsov stav da je Vučič “Al Kapone i Vito Korleone u jednom”! Lažovi lažljivi. A to je izjavio varalica iz DS Srđan Milivojević.

Tajms kaže “Vučić je jedina nada za stabilnost na Balkanu”, takođe kaže “Vučić je uvek odbijao da prizna Kosovo, insistira da je Kosovo srce Srbije i obećao je da će štititi srbe koji žive na KiM”.

Dakle lažovi lažljivi su sve izokrenuli i falsifikovali!!

Takođe, Tajms je kao naslovnu fotografiju stavio našeg predsednika i srpskog gardistu. Dakle sve su izokrenuli!

Autor: