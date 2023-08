VESIĆ ZA PINK: Vučić gradi dobre odnose u regionu, nikad bolja saradnja sa Mađarskom

Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Mađarskoj deo je njegove politike kojom uspeva da izgradi odlične odnose sa susedima, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, dodajući da saradnja Srbije i Mađarske nikada nije bila bolja, što pokazuju i zajednički projekti dve zemlje u oblasti saobraćajne infrastrukture.

„Poseta predsednika Vučića Mađarskoj je nastavak njegove politike dobrosusedske saradnje sa direktnim susedima, ali i sa drugim zemljama u regionu. Srbija želi da sarađuje sa svima u regionu. Sa onima sa kojima saradnja može da bude bolja problem nije u nama“, rekao je Vesić za TV Pink.

Dodao je da se i kroz „Otvoreni Balkan“, koji čine Srbija, Albanija i Severna Makedonija, što je takođe inicijativa Aleksandra Vučića, stvara jedinstven ekonomski prostor, sa slobodnim protokom robe, kapitala, usluga i ljudi, kako bi tri zemlje bile konkuretnije.

Istakao je da saradnja sa Mađarskom nikada nije bila bolja, jer dve zemlje rade zajedno na važnim projektima.

Među tim projektima, u oblasti infrastrukture, su izgradnja brze pruge Beograd – Budimpešta, na kojoj su, sa srpske strane, u toku radovi od Novog Sada do Subotice, u dužini od 108 kilometara.

„Ta deonica će biti završena do kraja naredne godine, i nakon šest meseci obaveznih za testiranje vozova, od Beograda do Palića putovaće se sat i 12 minuta. Do sredine 2025. godine mađarski partneri će završiti deonica od granice do Budimpešte, tako da će do kraja 2025. između Beograda i Budimpešte putovati oko tri sata, što je sada nemoguće“, ukazao je minsitar.

Dodao je da će se graditi i brza pruga Beograd – Novi Sad, od 230 kilometara, koja će se nastaviti ka makedonskoj granici, a u planu je da bue produžena i dalje do Skoplja.

„Imaćemo u budućnosti spojen Niš i Skoplje, i preko Beograda, praktinčno Skoplje i Budimpeštu. Povezujemo ljude u regionu, a sve su to inicijative Aleksandra Vučića“, rekao je Vesić i kao deo zajedničke, mađarsko-srspke saradnje naveo i prugu Subotica – Segedin, koja će biti uskoro puštena za putnički saobraćaj, nova pruga Subotica - Baja, te proširenje prelaza Horgoš, širenje „Y“ kraka ka Kelebiji, izgradnju „smajli saobraćajnice“ od Bačkog brega do Srpske Crnje...

„Saradnja Srbije i Mađarske nikada nije bila svestranija i jača, a to je zasluga Vučića i Orbana, jer su oni ličnim kontaktima unapredili odnose dve zemlje“, rekao je Vesić.

Na konstataciju da Vučić sutra putuje u Atinu, na večeru sa liderima Zapadnog Balkana, kojoj će prisustvovati i Aljbin Kurti, te pitanje da li očekuje neke provokacije, Vesić je odgovorio da je predsednik Srbije čovek koji je uvek spreman na razgovor, jer nikada nije odbio nijedan susret, čak ni sa onima koji su ga vređali, pa ni onda kada je znao da neki sastanak ništa neće rešiti.

„On je izabran od strane građana Srbije, da rešava probleme, da razgovara, da se bori za zemlju i on to radi. Provokacije, ako ih bude, nisu nešto novo za njega. Ne može da bira sagovornike, uvek je razgovarao i sa Kurtijem, ali je uvek za razgovor nego za sukob sa bilo kim“, rekao je Vesić.

Dodao je i da je Kurti „balkanski piroman“ koji želi da izazove rat, jer nema šta drugo da ponudi svojim građanima.

„Kurti je u Severnoj Makedoniji pokazao svoje pravo lice, da ne želi da opstanu ni Srbija, ni Severna Makedonija, čak ni Albanija, već da Pirština bude glavni grad ’velike Albanije’“, naveo je Vesić.

On je kazao i da na Kosovu i Metohiji ljudi žive sve gore, uz visok stepen korupcije, zbog čega Kurti i može da ponudi samo - rat i sukobe.

„Srbija želi da se razvija, ali želi i da se region razvija. Najviše investicija dolazi u Srbiju ali želja nam je da investitori dolaze i u Prištinu i u Severnu Mitrovicu kao i u Skoplje i Tiranu. Želimo da i Albanci u Prištini žive dobro, jer to zaslužuju, kao i Srbi u Kosovskoj Mitrovici koji to takodje zaslužuju. Ali, imamo Kurtija, čija je politika ’velika Albanija’, proterivanje Srba i sukobi. Sa nekim ko nema šta da izgubi, teško je razgovarati. Posle se Kurti čudi što niko ne investira u Prištinu a svi ulažu u Srbiju. Pa ko bi normalan investirao jedan evro kod Kurtija koji samo priča o ratu i šikanira Srbe“, konstatovao je ministar Vesić.

U vezi sa karikaturom, koja je objavljena na naslovnoj strani lista Danas, Vesić je rekao da je to klasičan, „udžbenički“ primer mizoginije, odnosno netrpeljivosti, prezira, mržnje i predrsuda prema ženama.

„To je vređanje majki i žena i predstavlja promociju mržnje. To je naučna definicija te karikature, a oni koji su pristali da to objave stali su iza te poruke. I to je žalosno. A, posebno je strašno što nijedna nevladina organizacija nije osudila tu karikaturu. A, da slučajno to nisu Jelena Karleuša i Aleksandar Vučić, već neko ko pripada drugom spektru politike ili estradne scene, bilo bi na desetine reakcija. To pokazuje stanje u društvu, jer ako osudite Koraksa, rizikujete da vas prozivaju protestima, da vam, kao u mom slučaju, dolaze ispred kuće, da vam prete... To rizikuje svako ko se usudi da kaže nešto normalno. Ja bih to osudio da je bilo koja žena u pitanju, ali očigledno - nije isto za sve, jer za njih postoje ljudi prvog i ljudi drugog reda“, ukazao je Vesić.