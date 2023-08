VUČIĆ O TEKSTU TAJMSA, AL KAPONEU I VITU KORLEONEU: Zamislite kakva je to prevara, to je rekao onaj idiot Srđan Milivojević

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Mađarske, gde se boravi u poseti. Predsednik se ovom prilikom osvrnuo i na tekst Tajmsa u kojem je napadnut.

O tekstu Tajmsa u kom je napadnut, i označen kao Vito Korleone i Al Kapone, kaže da je u pitanju velika prevara.

- Svi su to stavili u naslov u regionu, kao da je to Tajms napisao, a to je rekao onaj idiot Srđan Milivojević. Zamislite da ja sada komentarišem Srđana Milivojevića. Ali hvala Tajmsu na onom delu da sam mirotvorac bez kojeg ni najjači ne mogu, to je njihov deo. Tako se vodi kampanja, nađete nekog Srđana Milivojevića da priča šta hoćete, ogradite se zbog naslova, a u tekstu nema ništa. Trla baba lan, da joj prođe dan. Znate koliko se ja sekiram zbog tih tekstova. A kada vidim da pišu loše, samo hoću da vidim njihove namere, a zabrinuo bih se da pišu lepo o meni - rekao je Vučić.

Autor: