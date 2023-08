'PAMETAN ČOVEK SA PERSPEKTIVOM' Taker Karlson se oglasio posle susreta sa predsednikom Vučićem (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i svetski priznati politički komentator Taker Karlson sastali su se danas u ambasadi Srbije u Budimpešti.

Posle tog susreta oglasio se i Karlson.

"Upravo smo se sastali sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u ambasadi Srbije u Budimpešti. Evo šta se desilo", napisao je Karlson na tviteru uz snimak tog susreta.

We just met with the President of Serbia, Aleksandar Vučić, at the Serbian Embassy in Budapest. Here’s what happened. pic.twitter.com/R4fcTMBTlV