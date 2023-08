Poseta kosovskog premijera Aljbina Kurtija opozicionim albanskim partijama u Severnoj Makedoniji, izazvala je oštre reakcije makedonske i srpske vlasti, pre svega zbog isticanja zastave secesionističkog projekta "Velika Albanija" i proklamovanja Kurtija u "premijera svim Albanaca".

Arno Gujon je jutros za TV Pink istakao da ga kao direktora za Upravu za saradnju Srba u regionu zabrinjava to, što nema nikakvih reakcija na istupe i sprovođenje plana uništenja Srba. Kako kaže, kada Kurti sve ono izgovori u Tetovu, kada ljudi iscrtavaju simbole kakve su iscrtavali to je dokaz o kršenju svih sporazuma i normi.

- Znamo šta rade, kako se odnose prema Srbima i svim ostalim manjinama. Grci i Makedonci, nadam se, shvataju ove poruke. Za Crnu Goru sam siguran da shvataju. To je veliki problem koji može da destabilizuju celu situaciju - dodao je on.

Gujon navodi da treba da se vratimo na početak i pitanje zašto Srbi nisu učestvovali na prvim izborima. Kako dodaje, sve što je kasnije usledilo jeste bio revolt Srba.

- Oni su želeli na silu, sa tri posto glasača, što je oko 1.500 ljudi koji su glasali. Po njihovom mišljenju, oni imaju legitimitet, ali to nisu imali. Prvo treba da se reše problemi, imamo prvo ZSO. To je 10 godina, pa onda sloboda govora, kretanja, hapšenih, prebijenih Srba. To se dozvoljava, a to nigde u Evropi nema - priča Gujon.

Poslanica sa Kosova u Skupštini Srbije i član SNS-a Danijela Vujičić ističe da Kurti nema nameru da stane u svojoj ideji o stvaranju Velike Albanije, a da najviše zabrinjava činjenica da niko ne reaguje na sve što radi.

- Širi svioju ideologiju o Velikoj Albaniji. Zabrinjava što međunarodna zajednica ćuti o svemu. Za svo ovo vreme, oni ćute, da li njih inzeresuje Velika Albanija ne znamo, ali oni njih podržavaju... I koreografija, glorifikacija lidera OVK, muzej koji su planirali da otvore na Kosovu, pa 2020. godine, u ekspozeu je Kurti tražio da podnese tužbu za genocid koji je Srbija počinila na KiM - priča ona.

Kako je dodala, međunarodna zajednica je prećutala izbore za izbor lažnih gradonačelnika, Hovenijer je rekao da oni obavljaju tehničku, a ne političku odluku, što je proizvelo niz problema za Srbe.

- Njegova vlada ide iz skandala u skandal - napomenula je ona.

Njihov cilj je etnički čisto Kosovo, ponovila je Vujičić.

