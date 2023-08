'RUSIJA VODI RAT ISCRPLJIVANJA DOK UKRAJINA NEMA KAPACITETE ZA TO' Jeremić: Nadam se da će konačno preovladati mir, mnogo je žrtava! I za kontraofanzivu je malo vremena ostalo

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić istakao je za TV Vesti da rat iscrpljivanja može da vodi samo Ruska federacija, i to je oduvek bio njihov način ratovanja. Kako kaže, da je Ukrajina tako krenula od samog početka, možda bi se nešto dogodilo, a posle godinu i po dana, teško jer je vojska iscrpljena.

UKRAJINA JE OSLABLJENA

Trećina naoružanja koje je Ukrajina dobila od Zapada je izbačena, i ne verujem da oni mogu nešto novo da urade po tom pitanju, objašnjava Jeremić.

- I za trenutnu kontraofanzivu je sve manje vremena. Ukrajina nema neku drugu strategiju, oni su se opredelili da vrate sve zauzete teritorije. Nadam se da će preovladati mir, mada je sve to teže, jer ni Ukrajina ni zapad ne žele da razgovaraju sa Rusijom - rekao je jeremić.

Jeremić kaže da se Ruska Federacija duže pripremala na ovaj vid ratovanja. Kako navodi, na društvenim mrežama su vidljivi vapaji ukrajinskih vojnika koji traže oružje i oklopna vozila.

- I Zapad je iscrpljen, nemoguće je napraviti toliko naoružanja koliko ih se na dnevnom nivou troši. U tom smislu, Zapad će sigurno smanjiti vojnu pomoć Kijevu - objašnjava urednik informative na portalu Pink.rs.

UKOLIKO TRAMP POBEDI NA IZBORIMA, ON ĆE SE ZALAGATI ZA MIR

- Ja sam ubeđen, da ukoliko Tramp pobedi, pošto je jedan od najozbiljnijih kandidata, pored svih optužbi, verujem da će on krenuti mirnim putem, da razgovara, da se dođe do rešenja ukrajinske krize. Politika kakvu Republikanci žele da predstave jeste jedini pravi put. Siguran sam da će on naići na nesuglasice sa Kijevom, jer znamo kakve su njihove želje. Povratak teritorija, povlačenje ruske vojske i sl. Ali uz te pregovoore sigurno je da i Rusija ima čvrste zahteve u svojim rukama. Gde, na primer, Ukrajina ne sme da uđe u NATO - rekao je Jeremić.

Zapad je pogrešio jer je krenuo sa idejom da vojno iscrpi Rusku Federaciju, i naravno da oni veruju da može doći do mirovnog rešenja, a to je krajnja tačka u tom planu kada budu videli da ne mogu da se ostvare ciljevi Ukrajine, kaže Jeremić, pa dodaje:

- Bilo je pokušaja u Turskoj... Pola miliona ukrajinskih vojnika je stradalo, ali mogli su da se zaštite životi da je došlo do mira... Mir je jedina alternativa, i to treba da bude prva tačka svega, a ne vojna dejstva - dodao je Jeremić.

Svi slabimo sa ovim ratom, ne samo Ukrajina, ističe Jeremić.

- Ruska armija je dobro učvrstila svoju odbranu, i veliki broj se nalazi pod minama. Ova kontra ofanziva je doživela slom, i ništa nije urađeno za dva meseca. Otprilike ima još mesec i po dana da se nešto uradi. Dakle, ili će Ukrajina napraviti neki pomak, ili će doći do ofanzive Rusije. Ide kišni period godine, ulazi se u jesen, i armije će se sporije kretati. Možemo da očekujemo i neki napad sa ruske strane - dodaje Jeremić.

UKRAJINI AVIONI F16 NEĆE MNOGO POMOĆI

Avioni F16 proizvedeni su 1970. godine, imaju jedan motoe koji nemaa zaštitu, dok ruski imaju zaštite i oni imaju dva motora, rekao je Jeremić objašnjavajući da dopremanje ovih aviona Ukrajini neće nešto pomoći.

- Njima su potrebni specifični aerodromi, a znamo da je infrastruktura u Ukrajini uništena. Ukoliko bi se piste radile u nekim zemljama koje su članice NATO, onda ulazimo u problem, gde oni postaju legitimna meta napada Ruske Federacije. Tako da, ne verujem da će doneti neku prevagu F-16 - objasnio je Jeremić.

MNOGO JE ŽRTAVA

Govoreći o žrtvama i relevantnosti podataka, Jeremić kaže da nije bitan broj, jer je svaki život važan. On je ponovo dodao da je najvažnije da se radi na miru, da ovaj rat ne bi dobio još više žrtava, koje su zasigurno ogromne.

- Zona dejstava je cela Ukrajina, i uvek možemo očekivati da ginu i civili. Politika Vladimira Putina i ruske armije je da štiti svoje ljudstvo, ali i civilno stanovništvo, bilo da su to Ukrajinci ili Rusi - objasnio je Jeremić.

Jeremić navodi da, kada su u pitanju pregovori, Moskva jeste ta koja se najviše pita, a ne Vašington i Kijev.

MOSKVA SE NAJVIŠE PITA

- Kada smo imali poslednje razgovore, Zelenski je doneo papir koji je prihvaćen, šta je mirovni predlog, a to za Moskvu ne dolazi u obzir... Videćemo, sačekaćemo mesec i po dana. Možda bi krajem godine moglo da se krene ka mirovnom planu - objašnjava Jeremić.

Navodeći teritorije koje su okupirane u Ukrajini, Jeremić kaže da se dosta dugo govorilo o zapadnom delu Ukrajine koji nije bio interesantan ni Moskvi, a to je deo Galicije.

- Poljska je otvorila prelaze za ljude bez dokumenata, i sigurno je da postoje apetiti Poljske ga Galiciji - rekao je Jeremić za kraj.

