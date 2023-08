Fon der Lajen se nakon Vučića sastala sa Kurtijem u Atini: Razgovarali o dijalogu i sprovođenju sporazuma (VIDEO)

- Razgovarala sam sa premijerom Aljbinom Kurtijem o potrebi za deeskalaciju tenzija na severu Kosova, ponovnim uključivanjem u dijalog uz posredovanje EU i sprovođenjem sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije - napisala je ona na društvenoj mreži X.

Ursula Fon der Lajen je naglasila da je od ključnog značaja srušiti barijere u regionu i dalje približiti Zapadni Balkan EU.

I discussed with PM @albinkurti the need to de-escalate tensions in the North of Kosovo, re-engage in the EU-facilitated dialogue & implement agreements on the normalisation of relations between Kosovo & Serbia. It‘s vital to bring down barriers in the region & the Western… pic.twitter.com/BM0Z7fjpT3

Prethodno se Fon der Lajen sastala sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, sa kojim je razgovarala o odnosima Srbije i EU i situaciji u regionu.

We need to bring our friends, the aspiring members of the EU much closer to us and much faster.



Glad to be in Athens to discuss the European perspective of our neighbors and partners in the East and the Western Balkans.



We will keep bringing down barriers between our regions. pic.twitter.com/OJkAQYDlef