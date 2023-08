Vučević: Srbija podržava teritorijalni integritet svih država članica UN

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević poručio je večeras da je Srbija pouzdan partner susedima i da podržava teritorijalni integritet svih država članica UN, a da su pojedini medijski navodi – neosnovani i zlonamerni.

"Uprkos svim zlonamernim i neosnovanim medijskim izveštavanjem, Srbija se ponaša kao odgovoran, pouzdan i predvidljiv partner svim našim susedima. Naša podrška teritorijalnom integritetu svih država članica UN je bezuslovna. Ipak, ne možemo hvaliti ničije nepoštovanje sopstvenog teritorijalnog integriteta”, napisao je Vučević na društvenoj mreži X, reagujući na objavu ministra spoljnih poslova Severne Makedonije Bujara Osmanija.

Despite all the malicious and ill-founded media reporting, #Serbia acts as a responsible, reliable and predictable partner to all our neighbors. Our support for the territorial integrity of all UN member states is unconditional. Yet we cannot praise anyone's disrespect for our… https://t.co/6lyyCB8rdM