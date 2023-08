SINIŠA MALI ZA PINK: Do osam sati jutros, za pomoć od 10.000 dinara prijavilo se skoro 600.000 dece

Ministar finansija Siniša Mali kaže da od 20. avgusta kada je počela prijava, sva deca do 16. godina imaju pravo da dobiju jednokratnu pomoć od 10.000 dinara. Za to je, kaže izdvojeno oko 12 miliona dinara.

- Presek, u 8 časova 592.000 dece se prijavilo. Neverovatan je odziv roditelja, a to pokazuje da ste meru pogodili. Prijave traju do 20. septembra. Za to smo izdvojili 12 milijardi dinara. Isplata će biti 25, 26, 27. septembra - istakao je ministar Mali.

Sada smo na polovini, za ta tri dana, i sam taj proces prijavljivanja je jednostavan, rekao je on, dodajući da je akcija pomoći građanima krenula pre tri godine, za vreme korone.

- Ako ste hranitelj koji prima novčanu pomoć, ne treba da se prijavljujete, ukoliko ste staratelj dece, u pdf formatu, treba samo da skenirate odluku suda, da znamo na čiji račun uplaćujemo novac. Ukoliko ste usvojili dete, to je posebna baza podataka... Sistem funkcioniše besprekorno, vi imate mogućnost da podnesete i žalbu, ali sam podatak da 600.000 dece projavljene dece govori o tome koliko sve funkcioniše kako treba - rekao je ministar.

Pažnja je najpotrebnija, i to nisu jedine lepe vesti, sada je 23. avgust, i za par dana stiće povećanje plata za medicinske sestre, za negovateljice i zaposlene u javnoj upravi, podsetio je ministar Mali.

- To je daleko iznad nivoa inflacije. Malo više od mesec dana ide i povećanje penzija za najstarije sugrađane. Od prvog januara ćemo dodatno povećati penzije, za 14,5 odsto. Prošle godine povećanje penzija 5,5 odsto, a onda u novembru 9 odsto, pa 13 odsto, i sada vanredna indeksacija 5,5 odsto - rekao je Mali.

To je 55,5 odsto za dve godine, kaže ministar finansija.

- Neke stvari smo očigledno dobro uradili. Imamo maksimalne prilive u budžet, i sve to nam omogućava da povećavamo penzije i plate - objasnio je ministar.

Do 15. septembra treba da se definiše iznos minimalne zarade, na tome se već radi, otkriva Mali.

- To nisu laki i jednostavni razgovori, to treba da podrži i zaposlenost, da nemamo ogroman skok u godini. Treba naći pravu meru da održimo životni standard radnika, ljudi koji imaju posao. Mislim da je to oko 250.000 ljudi koji su na minimalnoj zaradi. Imamo dva miliona i 600.000 zaposlenih, što je oko 10 odsto,. Povećanje minimalne zarade uvek gura prosečmu zaradu ka gore - dodao je Mali.

Prosečna inflacija do kraja godine će biti oko 8 odsto, što je u proseku oko 13 odsto.

- Uprkos svim krizama, koroni, svemu što se desilo, mi smo uspeli. Jedna Nemačka ulazi u veću recesiju. Mi se snalazimo ulažući u javne radove, infrastrukturu, radimo sa Kinom, Korejom, Emiratima, Amerikom.... U vanrednim okolnostima, Srbija stoji bolje nego drugi - naveo je ministar.

Govoreći o samohranim očevima, ministar kaže da je princip prijave isti kao i za majke.

- Uvek imamo pojedinačne slučajeve koje rešavamo pojedinačno, ali ih lako rešavamo. Ima jedna stvar, nisam hteo o tome da govorim. Mi smo prošle godine imali isplatu mladima, i sada smo dobili par komentara roditelja kako neka deca nisu imala pravo. Deca su roditeljima rekla da nemaju prava, a ustvari su krišom novac podizali - našalio se ministar, još jednom dodajući da je vreme za novčanu pomoć idealno, obzirom da je septembar.

Bilo je ideja da se umesto JMBG-a ubaci detetov, međutim, to bi stvorilo komplikacije, pa smo išli ovim sistemom, rekao je Mali, istakavši da se po mladima vidi da im ovaj novac prija.

Autor: