Zelenski: Međusobna podrška teritorijalnom integritetu deo partnerstva sa Srbijom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je njegov današnji sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Atini bio "otvoren, iskren i plodonosan", kao i da je na sastanku dvojice predsednika konstatovano da je međusobna podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu važan deo partnerstva Ukrajine i Srbije, objavljeno je na sajtu Zelenskog.

- Otvoren, iskren i plodonosan sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Dobar razgovor o poštovanju Povelje UN i nepovredivosti granica. O zajedničkoj budućnosti naših naroda u zajedničkom evropskom domu. Da razvijamo naše odnose, to je u našem zajedničkom interesu - napisao je Zelenski na platformi X (Tviter).

