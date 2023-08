MALI: Do 15. septembra mora da se definiše minimalna zarada

Do 15. septembra mora da se definiše iznos za minimalnu zaradu za narednu godinu, izjavio je danas ministar finasija Siniša Mali.

On je gostujući na Pinku kazao da su pregovori o minimalnnoj zaradi počeli juče i da su oni veoma važni jer povećanje minimalne zarade uvek gura i prosečnu zaradu na gore za sve.- Pregovori su jedan socijalni dijalog između vlade, sindikata i poslodavaca. To nisu jednostavni i laki razgovori jer treba da podrže i zaposlenost da nemate ogroman skok u jednoj godini kako bi poslodavci mogli da izdrže to opterećenje, ali i da nađemo meru da održimo životni standard radnika - kazao je Mali.

On je naveo i da prema poslednjim podacima oko 250.000 ljudi je na minimalnoj zaradi i da je to nekih 10 odsto od ukupnog broja zaposlenih. Ministar je podsetio da je od 1. januara ove godine povećana minimalna zarada za 14,3 odsto. Mali je kazao i da se očekuje da će prosečna inflacija ove godine do kraja decembra biti osam odsto, znači da je povećanje minimalne zarade veće od prosečne inflacije.

- Tako je bilo i u prethodnom periodu, upravo želimo da omogućimo bolji životni standard naših građana - kazao je ministar finansija.

On je naveo i podatak da je Srbija u prvih sedam meseci ove godine imala 2,5 milijardi evra stranih direktnih investicija (SDI), a cele prošle godine one su bile 4,4 milijardi evra.

- Uprkos krizi u kojoj se nalazi ceo svet, možda i najvećoj od 1928. godine i kada privrede od kojih se ne očekuje imaju problema, mi imamo novac i potpuno smo stabilni. Naša ekonomija i dalje raste - kazao Mali.

Ministar je naveo i podatak da je u Srbiji prema poslednjem podatku 2.367.000 zaposlenih, dok smo pre 10 godina imali 1,86 miliona zaposlenih.

- Uprkos svemu što nas je zadesilo, počev od fiskalne konsolidacije poplava, korone i 500.000 novih radnih mesta je naša privreda kreirala jednostavno neke stvari smo dobro uradili - kazao je Mali.

Prema njegovim rečima, ovoliki broj zaposlenih, ali i nezaposlenost koja je na rekordno niskom nivou, omogućava državi da povećava penzije i plate na zdravim osnovama. Mali je naglasio i da je Srbija na putu da ispuni plan da prosečna zarada u Srbiji do 2025. bude 1.000 evra, dodavši da bi do kraja ove godine prosečna zarada trebalo da iznosi 810 ili 820 evra, a da je ona 2012. bila 330 evra. On je podsetio i da za nekoliko dana oko 205.000 zaposlenih u javnoj upravi očekuje povećanje plata, odnosno od septembra povećanje zarada od 5,5 odsto očekuje medicinske sestre, negovateljice u ustanovama socijalne zaštite, kao prosvetare i da je to negde oko 205.000 zaposlenih u javnoj upravi. Od 1. januara, kako je najavio oni će dobiti dodatno povećanje plata.

- Sa povećanjem plata od 12,5 odsto koje smo imali u ovoj godini, to je kumulativno 30,6 odsto i to jedaleko iznad inflacije. Trudimo se da taj realan dohodak održimo pozitivnim, kako ljudima ne bi opao životni standard - kazao je Mali.

On je podsetio i da penzionere od oktobra očekuje povećanje penzija naglašavajući da su za prošlu i ovu godinu penzije ukupno povećane za 55,8 odsto.

- Neverovatnu stvar smo uspeli da uradimo za naše najstarije sugrađane. Sjajna vest je i ako pogledate visinu inflacije koja će do kraja godine biti negde oko osam odsto, a za dve godine povećanje penzija je preko 55 odsto i to je stvarno veliki uspeh - kazao je Mali. On je naglasio i da investitoori nastavljaju da dolaze u Srbiju, da se otvaraju fabrike grade se škole, vrtići i da nijedna velika investicija nije zaustavljena.

- Imaćemo Ekspo, nacionalni stadion, Srbija postaje atraktivnija i to je jedini održiv model ekonomskog razvoja koji sprovodimo od završetka fiskalne konsolidacije 2018. godine - zaključio je ministar finasija.

