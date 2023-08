Mentorka Save Manojlovića i Ćute traži hitno priznavanje Kosova od Ukrajine!

Lobistkinja za nezavisno Kosovo i mentorka tzv. ekološkog aktiviste Aleksandra Jovanovića Ćute i direktora kampanje Kreni-promeni Save Manojlovića, Viola fon Kramon, traži da Ukrajina hitno prizna nezavisnost Kosova.

Naime, ona je na društvenoj mreži X (Twitter) objavila da je nezavisnost Kosova i stabilnost u interesu Ukrajine.

- Precizno: vrlo verovatno je da je Vučić pristao na sastanak sa Zelenskim kako bi pre svega izvršio pritisak na Ukrajinu: oružje u zamenu za neprihvatanje Kosova. Iskreno se nadam da Zelenski shvata kakav politički rizik takav dogovor može nositi. Nezavisnost i stabilnost Kosova takođe su u interesu Ukrajine - napisala je mentorka fon Kramon.

Exactly: very likely that @avucic agreed 2meet with @ZelenskyyUa to mainly put pressure on 🇺🇦: weapons for non-recognition of Kosovo. I do hope that @ZelenskyyUa understands which political risk might such a deal entail. 🇽🇰 independence & stability are also in 🇺🇦 interest https://t.co/Gxa7AqazGR

Takođe i ukrajinski poslanik Oleksej Gončarenko je stava da Ukrajina treba da prizna Kosovo.

Uz komentar Zelenski se sastao sa predsednikom Srbije, Gončarenko je napisao:

- Srbija je saveznik Rusije. Nećemo moći da privučemo Srbiju na našu stranu. I to nije zato što smo mi toliko loši, već zato što većina stanovništva Srbije podržava Rusiju na neviđeno visokom nivou. Da li trebamo da se sastanemo onda? Da, naravno. Da li treba da kompromitujemo svoje principe? Ne. Ukrajina bi trebalo da prizna nezavisnost Kosova - naveo je Gončarenko na svom profilu na X (Twitter) društvenoj mreži.

Zelensky met with the President of Serbia.



Serbia is an ally of Russia. We will not be able to drag Serbia to our side. And this is not because we are so bad, but because the population of Serbia supports Russia in some incredible majority.



Do we need to meet then? Yes of… pic.twitter.com/APbncEtCCp