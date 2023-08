Inicijativa za uvođenje socijalne garantovane penzije, u iznosu ne manjem od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, koja će se jednom godišnje usklađivati sa troškovima života, upućena je od strane Ministarstva za brigu o selu, kojeg predvodi ministar Milan Krkobabić, Radnoj grupi za izradu predloga strategije za unapređenje položaja starijih lica u Srbiji za period od 2024. do 2030. godine.

Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu i lider Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije — Solidarnost i pravda, rekao je za TV Pink da je osnovna misija njegovog ministarstva kako poboljšati kvalitet života ljudi na selu.

- Više od 40 odsto stanovništva živi u selima Srbije. 560 hiljada je porodičnih gazdinstava: Na tim gazdinstvima živi u proseku nešto više od 2,13 članova, a prosečna starost nosilaca tih gazdinstava je oko 65 godina. Postavlja se pitanje: Kako poboljšati taj kvalitet? Mi moramo da znamo da je prosek tih gazdinstava jedva šest hektara, na jugu, u ovih pet okruga, jedva 2,4 hektara, a u Vojvodini je to nešto više. Tu kažem, hajde da ih udružimo da napravimo te zadruge. Tu Ministarstvo poljoprivrede daje ove subvencije, podsticaje i sve to za ta gazdinstva i to je jedan vid kako da ih osnažimo, kako da im poboljšamo kvalitet života. Ali, imamo i nešto što se zove jedna kategorija ljudi koji su stariji od 65 godina, žene starije od onog uslova za penziju - 63 godine i 6 meseci, a recimo nemaju ništa, nemaju penziju. Nikad je neće ostvariti – istakao je Krkobabić i dodao:

- Ovo je veoma bitno da ljudi čuju, nemaju nikakva socijalna primanja. Imamo ozbiljna socijalna davanja, ali oni nemaju, i faktički, ti ljudi se nalaze u nekoj zoni, vrste zone siromaštva. I sad, osnovni način borbe za izlazak iz te zone siromaštva. U civilizovanom svetu, u 100 zemalja u svetu, je ovaj institut specijalne socijalne politike, koji se zove socijalna, mi smo je nazvali garantovana penzija, koja nema nikakve veze sa klasičnom penzijom. Ali, ni sa bilo kojim vidom, ni starosne, ni porodične, ni invalidske… Ovo će biti jasno mnogima, koji se usput bave ovom temom, da ne ide to iz PIO kase.

SOCIJALNE PENZIJE IZ BUDŽETA SRBIJE

Krkobabić je pojasnio da te socijalne penzije treba da se isplaćuju iz Budžeta Republike Srbije, kako je rekao, iz onog dela koji je namenjen za jednu dobru utemeljenu socijalnu politiku. Prema njegovim rečima uglavnom su u pitanju, tj. u najvećem broju, žene.

- Hajde da vidimo šta možemo da uradimo da one iskorače iz te zone siromaštva. Mi smo tu išli sa nekim predlogom poput zemalja u okruženju, da to ne bude manje od 100 evra. Ali takođe se sada postavlja pitanje, imamo li novca za to? I sada ja tu predlažem neke konkretne korake koje ćemo vući u narednim danima – istakao je Krkobabić.

Prema nekim procenama, broj ljudi koji bi bio korisnik garantovane penzije je između 130.000 i 200.000, ali Krkobabić je rekao da se još uvek ne zna tačan broj, ali da su to neke procene. Kako je istakao mora da se sedne, da se praktično prebroji i da se vidi koliko zaista ima tih ljudi.

- Najveći broj je žena, ima ih i u gradovima, i u Beogradu. To su te sada bake sa 80 i nešto i više godina, koji su čuvale decu, odgajale. Nisu bile zaposlene. Znači da dođemo do tačnog broja. Neko kaže: “Mi imamo velika socijalna davanja i gotovo su obuhvaćeni.” Sjajno! Ako su obuhvaćeni, neće se nikome prijaviti. Ali, bojim se da nije tako. I zato ćemo ići praktično. Počećemo sa popisom tih ljudi, muškaraca i žena, da vidimo tačno koliki je broj, a onda da otvorimo raspravu o tome – imamo li novca u budžetu? Kada ćemo to imati i koliko će to biti? Naravno, ta ideja ne zahteva da to bude sutra realizovan. To je nešto što treba da bude u planskom dokumentu – rekao je Krkobabić i dodao da to treba da znači nešto ka čemu treba da težimo.

- Ali, neophodna nam je politička volja za jednu takvu meru i to prava politička volja kakvu smo imali sad. Juče je bilo oko 600.000 prijava za decu za 10.000 dinara. To je jedna sjajna mera. To je taj koncept šireg sagledavanja – napomenuo je Krkobabić.

Ministar je istakao da ga ohrabruje stav predsednika Aleksandra Vučića kad gleda na te stvari od vremena korone do danas.

Krkobabić je rekao da ljudi kojima je pomoć neophodna moraju da budu u prvom planu.

- Imamo predsednika koji je uvek na strani građana, na strani naroda, i imamo dobrog ministra finansija koji ima ozbiljan zadatak da se pozabavi tim, ali i svi mi da prionemo da radimo, da više stvaramo, da budemo produktivniji. Onda će se sigurno pronaći novac – naglasio je Krkobabić i istakao da će nastaviti i da je uporan u borbi za ove ciljeve, „donkihotovski“.

- To sam radio i za gradski prevoz u Beogradu. Penzioneri Beograda imaju besplatan prevoz. To smo radili sa 13. penzijom. Radili smo sa svim... Zato govorim, tu je bitan taj politički stav i ta širina koju ja vidim da postoji, da ti problemi mogu da se rešavaju – istakao je Krkobabić.

DODELA SREDSTAVA ZA KUPVINU SEOSKIH KUĆA OŽIVELA SELA SRBIJE

Krkobabić je istakao da je do sada 2.100 useljenih kuća, više od 6.000 odraslih i blizu 3.000 dece je useljeno u najrazličitijim delovima Srbije.

- Sledeća stvar, još impresivnija, svi mlađi od 30 godina. Ko je to mogao da veruje? Ja priznajem da nisam. Jer, kada sam radio na Programu i ljudi iz Srpske akademije nauka i umetnosti, kad su radili, išli smo sa polazištem da to bude od 45. godina. I onda ono ključno iznenađenje da ima ljudi u ovoj zemlji, u ovim gradovima, mlađih od 30 godina koji iz grada hoće da odu u sela Srbije. Jedna trećina je njih koja je otišla u sala – rekao je Krkobabić i dodao da je posle godinu dana otišao u Bačko Petrovo Selo i da je video da su oni otvorili vrtić.

- Čim imate toliko dece, pa jednostavno stvore se uslovi… Dole na jugu ili u tim krajevima, kada dođe desetoro, petnaestoro nove dece, najednom se menja demografska slika i to trenutno menjamo – rekao je Krkobabić i istakao da je jedna stvar, koja je mnogo bitna, da je oduševljenje tih meštana, tih starijih ljudi, kada im dođu mladi i to selo ponovo oživi.

MIHOLJSKI SUSRETI NAJPOPULARNIJA MANIFESTACIJA NA SELU

Za Miholjske susrete sela koji su i dalje najpopularnija manifestacija u selima, Krkobabić kaže da Srbi vole da se sreću, susreću, da se takmiče, natpevavaju, da se druže…

- Održavaju se širom Srbije. Mislim da će biti više od 150.000 posetilaca. Birali smo najboljeg harambašu u Valjevu, u Svrljigu najbolji gajdaš je izabran, u Odžacima najbolja krofna, pa najbolje dvorište… Znači lepeza tog interesovanja od sportskih takmičenja, nadmetanja, do kulinarskih veština… To je jedno čudo – istakao je Krkobabić.