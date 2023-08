RISTIĆ ZA PINK O BRIKSU: Veći deo sveta hoće novi svetski poredak u kojem se menjaju pravila (VIDEO)

Ljubiša Ristić, reditelj, govoreći o samitu BRIKS kaže da je najzanimljivije to da veći deo sveta hoće da uđe u BRIKS.

Ristić je ocenio da veći deo sveta hoće novi svetski poredak u kojem se menjaju pravila.

- Ono što je jasan spor unutar BRIKSA je to što postoje zemlje koje su za ubrzan prijem većeg broja kandidata koji su izrazli svoju želju da učestvuju u tom formatu, a postoje zemlje koje bi da to malo uspore, da se to ne odvija tako žurno. Sa jedne strane su Kina, Rusija i zemlja u kojoj se sad to odvija. Indija i Brazil sa skepsom gledaju na to brzo širenje - rekao je Ristić za Pink.

BRIKS kaže da deo vlasti u Indiji nikada neće zaboraviti ono što im je zapad učinio.

Prof. dr Dragana Mitrović sa FPN rekla je da je 15. samit potvrda puta za koji su se članice BRIKS-a opredelile, a to je izgradnja novog ekonomskog, a na njemu baziranog i političkog poretka koji je pravedniji, u kome se dešava pravednija raspodela.

- Oni se staraju da kroz mehanizme, nove formate saradnje grade taj svet podižući i menjajući uslove života u zemljama trećeg sveta. Ima više zemalja članica nove razvojne banke, nego članica BRIKSA - rekla je Mitrović i navela da su mnogi voljni da učestvuju.