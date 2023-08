Rezultat sastanaka u Atini, koji je imao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, je rezultat odgovorne politike koju Vučić vodi već godinama, rekla je za Pink poslanica SNS-a Aleksandra Tomić.

- Onaj trenutak kada vi možete svim onim predstavnicima država članica i Evropske unije, a i Zapadnog Balkana, koji se ne slažu sa Srbijom po političkim stanovištima, očuvanja integriteta, pogotovo kada je u pitanju Kosovo i Metohija, da jednostavno kažete šta mislite. Taj princip jednostavno, iako se druge članice tog sastanka nisu složile, je da se prihvate kao zvaničan stav politike Republike Srbije - istakla je Tomić.

Prema njenim rečima, taj princip za koji se Vučić izborio je težak put koji je prošla Srbija.

- Izborio se da upravo dokaže i jednoj Ukrajini, koja naravno štiti svoj integritet i nacionalne interese kroz svoja stavove, da tako i Srbija štiti svoje nacionalne interese i integritet. Imali smo priliku da u prisustvu i Aljbina Kurtija, koji se zalaže za takozvanu državu Kosovo i koji aktivno radi na egzodusu Srba koji žive na teritoriji Kosova i Metohije, a koje želi da iseli da njihov život učini nemogućim, da kaže ono što misli Srbija i ono što jesu činjenice. A to je očuvanje integriteta i suvereniteta jedne države. I na kraju krajeva, vođenje te srpske politike koja štiti nacionalni interes od kojih naravno Vučić nikada neću odustati - rekla je Tomić.

Na stavove da zvanični Kijev, ni Atina neće promeniti svoj stav o nepriznavanju takozvanog Kosova, politički Analitičar Branko Radun smatra da je to bio jedan načelni stav, zapravo, kako je rekao, poštovanje međunarodnog prava.

- To je zapravo tema koja opterećuje više država. Pre svega mislim o Srbiji. Ono što je bitno jeste da je bilo reči u ukrajinskom parlamentu i politici da li bi oni priznali Kosovo ili ne? Ali vidim da je ovaj sastanak dva predsednika razjasnio stvar, da Ukrajina neće priznati Kosovo, pre svega zbog sebe. Ako zamislimo da Ukrajina prizna Kosovo, onda ona ruši svoju poziciju za odbranu svog teritorijalnog integriteta - istakao je Radun i dodao:

- To nepriznanje Kosova, recimo od Španije, svako misli na sebe, oni misle na Kataloniju. Bitna stvar je da se to negde razjasnilo. Kažem, postoji neka dilema. Neki glasovi su se čuli u Ukrajini da bi trebalo. Oni dolaze iz nekih centara moći sa Zapada koji imaju ogroman uticaj na Ukrajinu, pa su se tu verovatno ti neki glasovi i čuli. Čak iako to nije u interesu same Ukrajine.