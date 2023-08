Starović: Kurti ne odustaje od jednostranih poteza, insistirati na sednici SB UN

Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović izjavio je danas da je neophodno insistirati na sazivanju vanredne sednice SB UN o KiM i na njoj razgovarati o veoma teškom položaju Srba u južnoj Pokrajini.

Starović je za Javni servis rekao da je, iako premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti tvrdi da na terenu već dva meseca ima deeskalacije, to daleko od istine.

Starović smatra da je zahtevanje vanredne sednice SB UN veoma važan potez koji će biti koristan u smislu daljeg sprovođenja politike Srbije i u kontekstu zaštite interesa srpskog naroda koji živi na KiM.

- Neophodno je svakako insistirati na sazivanju vanredne sednice Saveta bezbednosti UN u skladu sa taktičkom postavkom, a opet povezano sa rotacijom na mestu predsedavajućeg SB UN, proceniti najbolji mogući momenat kako bi ta inicijativa imala šanse za uspeh, a na toj sednici je opet neophodno razgovarati o veoma teškom položaju naših sunarodnika - naveo je Starović.

Istakao je da i dalje imamo konstantno raspoređivanje specijalnih militarizovanih snaga, kosovske policije u četiri opštine na severu Kosova i Metohije, da se naši sunarodnici s pravom osećaju veoma ugroženim, jer jedino što ti Kurtijevi specijalci umeju i znaju da rade to je da maltretiraju naše sunarodnike svakog dana.

Starović je upozorio na to šta se odvija u prethodnih nekoliko dana, a to je, kako je istakao, pokušaj Kurtijevih institucija da isele ustanove Republike Srbije iz zgrade u Bošnjačkoj Mahali u severnom delu Kosovske Mitrovice.

- Govorimo dakle i o prostorijama Kancelarije za Kosovo i Metohiju, PIO fonda, centra za socijalni rad. To su one ustanove koje su od neobične važnosti, dakle, za svakodnevni život naših ljudi koji žive i u Kosovskoj Mitrovici, ali i širem području severnog Kosova i Metohije. I to je nešto što itekako može doprineti daljoj eskalaciji - navodi Starović.

Ističe da to samo pokazuje da Kurti ne odustaje od politike jednostranih poteza, da svi njegovi potezi imaju za cilj dalje pritiske na Srbe koji žive na prostoru Kosova i Metohije, posebno na severu naše južne pokrajine i da nas čeka veoma veoma težak period.

Tome treba dodati, kaže Starović, i najave o odlaganju popisa stanovništva na prostoru KiM, pritiske koje će sasvim sigurno uslediti povezano i sa tim popisom i sa pokušajem, pretpostavljamo sada već novog održavanja lokalnih izbora na severu Kosova i Metohije u uslovima koji nisu promenjeni.

Prema njegovim rečima, Kurti poslednje dve godine čini sve da prekine vezu između Beograda i Srba.

Kada je reč o samitu koji je održan u ponedeljak i utorak u Atini, Starović ističe da je taj format za predsednika Srbije bio prilično težak i nepovoljan, ali da je on uspeo u tim nimalo zahvalnim okolnostima, zaista da izvuče maksimum za Republiku Srbiju.

- Mislim da svi mi kao građani možemo biti i zadovoljni i ponosni na ono što je predsednik Vučić na samitu u Atini postigao. Uspeo je, dakle, da u takvim okolnostima odbrani vitalne nacionalne interese Republike Srbije, da odbrani integritet političkog kursa koji smo zauzeli prvog dana, kada je rat u Ukrajini započeo, dakle, krajem februara meseca 2022. godine. Nismo odstupili, dakle, ili istupili iz onog okvira koji je definisan za aktivnosti Saveta za nacionalnu bezbednost - ističe Starović.

Ukazao je da je jedna od važnih vesti i to što je saopšteno da niti Ukrajina, niti Grčka neće menjati svoj stav o nepriznavanju jednostranog proglašenja nezavisnosti naše južne pokrajine.