Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Leskovcu gde obilazi novoizgrađeni stadion Dubočica.

Obraćanje predsednika Vučića na otvaranju stadiona Dubočica

- Podržavaćemo stadion i neće da propada, a vas i vaše trenere molim da budete uporni i marljivi. Morate mnogo napora da uložite, da živite za ovaj stadion. I vi devojke, da igrate na Svetskom prvenstvu i da pobeđujete sve. Sve možemo da pomognemo, pomoći ćemo. Milion puta sam dolazio u Leskovac pre nego sam postao predsednik Vlade, uvek sam voleo Leskovac. Uvek sam video da nam ostaje mnogo toga. Vi ćete se jednom sećati da je Srbija imala predsednika koji je znao svako mesto u Leskovcu, i nisam to naučio danas, već pre mnogo godina. Danas ovde imate auto-put do Grčke.

- Molio sam ih da poslednju utakmicu za kvalifikacije za EP igramo baš ovde i igraćemo 19. novembra verujem pred krcatim tribinama našeg Old Traforda. Želeo sam da vidite da možemo da napravimo podjednako lep stadion kao bilo gde u Evropi.

Obraćanje Milorada Dodika na otvaranju stadiona Dubočica u Leskovcu

- Svaki uspeh u Srbiji je i uspeh nas u RS, Banjaluka nema ovakav stadion a tek treba ima. Vučić menja Srbiju, diže i gradi, vide se promene i razlika. Političari se pamti po tome šta ostave iza sebe. Danas je malo onih koji grade. Vučić nam je priredio divnu priču- rekao je Milorad Dodik na otvaranju stadiona Dubočica.

Najavio je i da će doći na stadion da navija za Srbiju 19. novembra.

Predsednik Vučić, selektor Stojković i predsednik FSS su izašli i na samu travu, koja je iz najmodernije generacije.

Dragan Džajić, iako u odelu, pokazao je u cipelama da je magija i dalje u njegovim nogama, zbog čega je dobio aplauze i čestitke predsednika Vučića.

Vučića su u međuvremenu informisali o savremenim rešenjima koja su primenjena tokom gradnje ovog stadiona, poput trave koja se mnogo teže kida, a lakša je za održavanje.

- Lepši mi je ambijent ovde u odnosu na JNA i Marakanu. Valjda zato što nema atletske staze. Dečaci, kako vam se sviđa. Oni hoće da se slikaju sa Piksijem i Džajom, ajde slobodno - poručio je Vučić mališanima koji su došli na otvaranje stadiona.

Momci iz GFK Dubočica poklonili su Vučiću ranac sa grbom kluba, kao i dresove za Danila, Milicu i Vukana.

- Hvala vam, i čestitam vam. Da imate mnogo uspeha, i da pobedite i Partizan i Zvezdu - rekao je on.

U razgovoru sa trenerima predsednik je poručio da šta god bude bilo potrebno klubu, mogu da traže.

- Mi ćemo morati da uložimo mnogo više novca u ženski fudbal, i krivi smo što smo to podcenili i što nismo ulagali. Sada ćete malo lakše da igrate na ovom stadionu. Da budete uporne i jake, i da pobeđujete dečake - poručio je Vučić mladim fudbalerkama.

Sa predsednikom su u obilasku i legenda srpskog fudbala i predsednik FSS Dragan Džajić kao i Milorad Dodik.

Predsednik je pregledao i kontrolnu sobu stadiona u Dubočici.

- Gde je Gašić? Pogledaj koliko kamera i ekrana ima, ovde neće biti budala koje mogu da se pobiju - rekao je on.

On kaže da kada bi ga tri meseca učili da upravlja svim sistemima u kontrolnom centru, ne bi mogao da nauči.

- Da li je srećan narod u Leskovcu? Drago mi je što čujem da jeste. Možemo da pariramo engleskim stadionima. Srećan rad vam želim momci - kazao je predsednik.

Stadion je opremljen najmodernijim kamerama, pa Vučić kaže da je ovde idealno za policiju.

Vučić je pozvao sve da dođu ovde i prate utakmicu protiv Bugarske.

- U Leskovcu očekujemo najjače navijanje za Srbiju. Radimo i nastavljamo da radimo. Čim smo krenuli da obnavljamo bolnicu, ja sam znao da će krenuti novi zahtevi. Na kraju vidite da celu bolnicu morate novu da napravite. Šta god krenete da radite, ljudi traže više - kaže predsednik.

Vučić kaže da su mnogi kritikovali Miloševića zbog Arene, a da danas nemamo nijednu ozbiljniju halu od toga.

- Sada se grade nove hale, trenažni centar za odbojku, to su velike stvari. Imamo mnogo mladih devojaka koje dolaze na odbojku, i Srbija će ostati velesila u tom sportu - kaže Vučić.

Predsednik je rekao da država bira trenutak kada će poslati pismo Savetu bezbednosti, i da se pazi na brojne detalje.

- Ljudi pitaju šta će nam to da neko trči za loptom, pa pogledajte ovu decu, ova deca će biti lepo vaspitana i imaće gde da odrastaju, a rašće i cene nekretnina. Ako ima neko da mu ovaj stadion nije lep....Treba da pozovemo ljude da dodđu da navijaju kad bude igaao Olimpijakos. Možda se plasiramo baš iz Leskovca na Evropsko prvenstvo. Ovde će da bude najbolje navijanje- rekao je Vučić.

Predsednik FSS Dragan Džajić je rekao da je ovo fenomenalan stadion, i da retko koji evropski klub ima ovakve uslove.

- Drago mi je što će se deca ovde razvijati sportski, da dolaze na stadione. Deca će onda imati volju da se takmiče, treniraju, i da postanu igrači - rekao je Dragan Džajić.

Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da će biti ulagano mnogo i u stadione u Nišu i Kragujevcu.

- Dovodimo i nove investitore. Dve fabrike dolaze u Niš uskoro. Ljudi pitaju šta će nam to da neko trči za loptom. Pogledajte koliko je dece došlo. Ne možete da ih oterate sa stadiona. Moj mali Vukan neće da se makne sa Marakane. Pogledajte kako to izgleda. Bolje ovde nego da idu na ulicu. Ova deca će biti lepo vaspitana, i sada će i da raste cena kvadrata u okolini - rekao je on.

Na pitanje zašto je Jovani Marović zabranjeno da uđe u Srbiju, predsednik kaže da se nikada ne meša u rad državnih organa.

- Ali danas sam apelovao da se svaki put bivšim ministrima iz Crne Gore, koji dolaze da zauzimaju auto-puteve u Beogradu, da ih uvek pustimo. Ona će biti naš drag gost da ulazi. Nije fer to od MUP i BIA, jer mi puštamo Violu fon Kramon da ulazi, koja svaki dan vodi specijalni rat protiv Srbije. Kada može Viola, što ne može i crnogorska ministarka da dolazi i da nas uči šta je demokratija. Posebno se izvinjavam ministarstvu inostranih poslova Crne Gore, onima koji su zabranjivali Matiji Bećkoviću da uđe u Crnu Goru, našem ambasadoru da obiđe roditelje - kaže predsednik Vučić.

Predsednik kaže da su u Leskovac "doveli više fabrika nego svi ranije".

- Pričaju nam za bolnice da nema mamografa. Pa mi ulažemo 45 miliona u Leskovačku bolnicu, radovi traju. Samo oprema u Leskovačkoj bolnici će biti 11 i po miliona evra. Niko to nije radio 30 godina, a sada mi radimo. Obnovljena je infektologija, i sada radimo sve unutrašnje radove. I da vam ja kažem. Bato, šta god da radiš, uvek će biti onih da vas kritikuju. Pogledajte ovu decu. Ja srećan, oni srećni, treneri srećni. Imaće Dubočica mnogo više prijavljenih mališana za treninge - ističe predsednik.

Vučić kaže da imamo svuda problem sa radnom snagom, pošto nema dovoljno radnika.

- Dužan sam vam izvinjenje. Imate 582 miliona na računu, a nekada su vam dugovi bili dve milijarde. Danas je deset i po hiljada ljudi formalno zaposleno nego pre 10 godina. I dalje nije dobro, svega je duplo veća plata, mora bolje i brže. Moramo da radimo - rekao je predsednik.

On ističe da bi mnogi kritičari želeli da se vratimo u vreme kada nije bilo puteva i radnih mesta.

- Najbolje da imamo deset stadiona u Beogradu, pa i Leskovac mora da ima stadion, svi gradovi su jednako važni za mene. Sve utakmice mogu ovde da se igraju, dobro došli na Leskovački Old Traford! - rekao je Vučić.

- Dok ne nađemo operatera FSS će da održavaju stadione, naša najveća greška je bila što i kad nešto izgradimo mi to ne održavamo. Ali sada će biti drugačije, grad neće da se meša- rekao je Vučić.

- Šta god da radiš uvek će neko da te kritikuje. Gledajte ovu decu, neće da siđu sa stadiona! - rekao je Vučić.

- Leskovac je uspeo da od jedne među najgorim lokalnim samoupravama dođe među najbolje u Srbiji - kazao je predsednik Srbije.

- Morate stalno praviti koncerte i događaje. Ovde samo trava košta 15.000 evra na mesečnom nivou. Da ne govorimo o struji i svemu ostalom. A sve to se vrati kada imate dobrog operatera. Važno je da se održava sve ovo. Mi smo ranije znali da izgradimo svašta, pa posle 10 godina postane ruina. Ljudi ga zovu "Old traford", ili "Teatar snova". Nisam verovao kada sam čuo. Ljudi su zadovoljni i srećni - rekao je Vučić.

Predsednik je najavio i da će prisustvovati utakmici Srbije sa Bugarskom, koja bi trebalo da se odigra 19. novembra.

- Sa Bugarima igramo 19. novembra baš ovde pa će Leskovčani da navijaju. Pa ćemo da pobedimo i posle 24 godine da idemo na EP - rekao je Vučić.

- Biće ovde najveće utakmice, da dođe Olimpijakos u Leskovac i verujem da Čukarički može da napuni stadion. Nadam se da Čukarički može dobro da uradi, a ako ništa drugo bar će Grci lepo da jedu i da se lepo provedu u Leskovcu- rekao je Vučić.

- Kada sam bio u Budimpešti za malo sam zaplakao kako stadion izgledam, a ovo je prelepo- rekao je Vučić.

15. do 20. septembra dobijamo UEFA sertifikat- naglasio je Vučić.

- Kada imate dobrog operatera, pa sve uloženo će brzo da se vrati. Suština je da će ovaj stadion da se održava, ovo je Novi Old Traford- rekao je Vučić.

Dubočica dobro igra pa će brzo da dođe u najviši rang. I Loznica napreduje dobro samo sa Zaječarom imamo problem.

- Ovde je narod vatreno navijao za Srbiju, ceo grad je zalužio ovo, dobio je mnogo i ovo je sada postao najzanimljivi deo Leskovca.- rekao je Vučić

- Mi smo se dogovorili igramo poslednju utakn+micu kvalifikacija baš na ovom stadionu i da posle 24 godine idemo na Evropsko prvensto!

Stadion je počeo da se gradi pre dve godine, a zvanično je otvoren u ponedeljak utakmicom Prve lige Srbije između ekipa Dubočice i RFK Novi Sad.

To je jedan je od tri novoizgrađnih stadiona u Srbiji, pored stadiona u Loznici i Zaječaru, a izgrađen je po visokim standardima koji ovaj objekat svrstava u kategoriju "četiri" po kriterijumima UEFA.

Prisutni su ministar građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić, ministar za javna ulaganja Marko Blagojević, ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, predstavnik Ministarstva sporta, potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije Branislav Nedimović, kao i direktor "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak. Stadion je počeo da se gradi pre dve godine, a zvanično je otvoren u ponedeljak utakmicom Prve lige Srbije između ekipa Dubočice i RFK Novi Sad.