Zahtev Linte ministru Dačiću: Srbija da traži od Hrvatske da se krajiški pevač Rajko Lalić pusti na slobodu iz zatvora u Šibeniku

Tražim od Vas da Ministarstvo spoljnih poslova hitno zatraži od Hrvatske da se krajiškom Srbinu i poznatom estradnom umetniku Rajku Laliću (1960) ukine mera zadržavanja u istražnom zatvoru u Šibeniku i da se odmah pusti na slobodu- piše u pismu Miodraga Linte, predsednika Saveza Srba iz regiona.

On je dalje naveo: Opštinski sud u Šibeniku je doneo sramno rešenje kojim je Rajku Laliću određeno zadržavanje u istražnom zatvoru u vremenu od 21. avgusta do 4. septembra do konačne odluke suda sa sramnim obrazloženjem da je izvodio pesme koje su veličale Republiku Srpsku Krajinu i na taj način povredio ugled Hrvatske. Hrvatska policija uhapsila je Rajka Lalića na graničnom prelazu Bajakovo-Batrovci u nedjelju 20. avgusta prilikom njegovog povratka iz rodnog Knina u Beograd- napisao je Linta i dodao:

Takođe, tražim od Vas da naš konzul koji radi u Ambasadi Srbije u Zagrebu hitno poseti Rajka Lalića u zatvoru u Šibeniku jer se radi o državljaninu Srbije i da vidi kakvi su uslovi, da li se žali na postupanje prema njemu i da mu pomogne u svakom pogledu- napisao je Linta i dodao:

Opštinski sud u Šibeniku je doneo antievropsku i etnički motivisanu odluku čiji je cilj da se zastraše krajiški Srbi da odustanu od odlaska u svoj zavičaj i da se spreči svečano obeležavanje seoskih slava na krajiškom prostoru i masovno učešće srpskog naroda u tim proslavama- piše u pismu.

Aposlutno je neprihvatljivo da se krajiški Srbi optužuju, hapse i presuđuju zbog pevanja nacionalnih, patriotskih i zavičajnih pesama. U pitanju je jedan od brojnih dokaza da Hrvatska brutalno i sistematski krši ljudska prava krajiških Srba a u ovom slučaju njihovo pravo na slobodno izražavanje svog nacionalnog, kulturnog i verskog identiteta- zaključio je Linta.