Zašto Kurtiju trebaju nove tenzije i incidenti na severu Kosova?

Nova tenzija u Severnoj Mitrovici, izazvana namerom predstavnika Samoopredeljenja u lokalnoj vlasti da nasilno preuzmu zgradu srpskih upravnih organa u Bošnjačkoj mahali, preti da ponovo zapali atmosferu na severu i ukazuje da ne postoji iskrena namera Prištine u smeru deeskalacije, smatraju sagovornici Kosovo onlajn.

Oni ukazuju da su ovi potezi u službi daljih pritisaka na Srbe, a ako predstavnici zapadnih vlada to ne zaustave glavna odgovornost za posledice biće na njima.

Erden Atić iz Samoopredeljenja, kao još aktuelni gradonačelnik Severne Mitrovice nakon lokalnih izbora na kojima nije učestvovala srpska zajednica, danas je za dve nedelje pomerio rok koji je ostavio Srbima da napuste prostorije Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Službe Direkcije Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Kosovskomitrovačkog upravnog okruga i Centra za socijalni rad Vučitrn u naselju Bošnjačka mahala, ali odluka o iseljenju je ostala.

Predsednik Centra za društvenu stabilnost Ognjen Karanović smatra da razvoj događaja u Severnoj Mitrovici predstavlja nastavak eskalacije situacije na severu Kosova. Kako kaže Karanović, već nekoliko nedelja Aljbin Kurti i njegovi najbliži saradnici govore da su sproveli proces deeskalacije, međutim, stanje na terenu i opravdani utisak srpskog naroda govore suprotno.

- Namera prištinskih institucija da isele srpske organe iz zgrade u Bošnjačkoj mahali nije ništa drugo nego nastavak eskalacije situacije na severu Kosmeta jer Aljbin Kurti zna da su te institucije države Srbije i srpskog naroda u Severnoj Mitrovici žila kucavica za srpski živalj. Sve ono što je uradio poslednjih godina Kurti bi da zaokruži pokušajem potpunog dezavuisanja svih institucija srpskog naroda na severu Kosova - kazao je Karanović.

Analitičari smatraju da Kurti, pritisnut brojnim unutrašnjim aferama u poslednjih nekoliko sedmica, jedino može nekim dodatnim akcijama protiv Srba da skrene pažnju albanskoj javnosti sa toga.

Karanović, ipak, ističe da je krajnji cilj Kurtija da se uz institucije Srbije isele i građani srpske nacionalnosti, odnosno nealbanski živalj sa Kosova.

"To je Kurtijev konačni cilj - homogeno, etnički čisto Kosova, bez Srba, Kosovo koje bi predstavljao nukleus za stvaranje 'velike Albanije', što je konačni cilj svih albanskih političkih elitai", kaže Karanović.

Karanović smatra da je pozitivno to što su iz američke ambasade tu nameru prištinskih vlasti osudili ali, kako dodaje, ako se to završi samo na deklarativnim izjavama zapadnih zemalja, on se boji da Kurti neće reagovati.

- I to je generalno problem, svi vide, ceo svet vidi, i Istok i Zapad vide ko je Kurti, šta je njegova konačna namera, osuđuju takvo ponašanje, znaju da takvo ponašanje može Zapadni Balkan za tili čas odvesti u provaliju oružanog konflikta ili u najmanju ruku destabilizaciju političkih prilika, što nikome ne bi trebalo da bude od koristi, posebno ne u ovom trenutku ako gledamo globalna dešavanja, ali niko ne reaguje u onoj potrebnoj, odlučnoj meri, koja bi Kurtija zaustavila. Na kraju krajeva i srušila ga sa vlasti kao što je tu učinio Ričard Grenel pre nekoliko godina - navodi Karanović.

On je, međutim, uveren da se Beograd svojih crvenih linija neće odreći.

- Oni bi trebalo da znaju da Srbija ne reaguje tako na pritiske. Kompromis - da, ali pritisci i jednostrani potezi nikada od Srbije neće dobiti zeleno svetlo - ističe Karanović.

Komentarišući izjavu Kurtija u kojoj je rekao da je postignuta deeskalacija na severu Kosova i da Kosovo poštuje sporazum iz Bratislave i ispunjava preuzete obaveze, Karanović kaže da je ta izjava opasna i tužna, a da nije tako bila bi smešna.

On ističe da smanjen broj pripadnika specijalne policije u zgradama opština nije nikakva deeskalacija prilika, već samo pomeranje specijalnih snaga, koje na severu nemaju šta da rade uopšte.

- Ni 50 odsto, ni 70, ni 20, niko od njih ne sme da bude na severu Kosova u skladu sa Briselskim sporazumom, da ne govorim u skladu sa Rezolucijom 1244, u skladu sa ostalim dokumentima. Ništa Priština nije ispoštovala. Nemaju tamo šta da traže specijalne snage, pod jedan, a pod dva i dalje traje ekonomski rat privremenih prištinskih institucija prema Srbiji i niko na to ne reaguje. Ne vidim šta je deeskalirano, to što ne pucaju, to što specijalne snage ne otvaraju vatru svakodnevno na goloruke Srbe - ako je to deeskalacija, onda u redu, međutim za deeskalaciju je samo potrebno poštovati već usvojene sporazume, već usvojene međunarodne dokumente i kada bi oni bili poštovani, ne bi se ništa dogodilo, ali cilj Prištine je da izigra te dokumente kako bi proterali Srbe - kazao je Karanović.

I naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Aleksadar Mitić kaže da Aljbin Kurti, iseljavajući srpske institucije iz zgrade u Bošnjačkoj mahali, želi da pokaže da može da eskalira situaciju kada god poželi i da se on sada pita za bezbednost, čak i na severu.

- Tako nešto su mu omogućili zaštitnici sa Zapada koji sada nevešto pokušavaju da igrom dobar-loš policajac pred javnošću peru svoju ulogu - kaže Mitić za Kosovo onlajn.

Naglašava da Kurti diže ulog i dodaje da će kasnije kosovski premijer za neku taktičku deeskalaciju tražiti nove političke ustupke od Srba i Beograda, za šta će dobiti podršku Zapada.

- Odnosno, pre svega od Berlina i Londona kao glavnih pokrovitelja, ali i Vašingtona koji nema ništa protiv sve dok se stvari odvijaju u albanskom interesu. Sledi nastavak intenzivnog zapadnog pritiska na Beograd i u tom kontekstu bi trebalo gledati na sve Kurtijeve poteze - dodao je Mitić.