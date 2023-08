Prigožin je očigledno već bio potrošen, samo je bilo pitanje koji će scenario odigrati, rekao je za PINK prof. dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije.

Komentarišući pad aviona u kojem se navodno nalazio Jevgenij Prigožin, Miletić je rekao da smatra da tu nema nikakve dileme, kao i da je naglašavao više puta, od momenta kada je Putin Prigožina proglasio kao pobunjenika protiv ruskih interesa, da je stvar bila jasna.

- Ovde se radi o čoveku koji je plaćenik, koji organizuje vojnu formaciju za novac. Nema tu patriotizma. On treba novac da bi plaćao te vojnike i da bi zarađivao kroz to. To je sam po sebi jedan surov posao koji podrazumeva i jasne odnose i cene su vrlo visoke ako stvari krenu drugim tokom nego što je planirano - rekao je Miletić.

Kako kaže, teško je i zamisliti da Prigožin napada oficire ruske vojske koji u tom trenutku imaju vruć krompir i da zatim krene sa propagantnom anti-režimskom mašinerijom, a zatim organizuje vojsku i kreće na Moskvu.

- Nema složenijeg trenutka za demoralisanje vojske i da se iznutra napravi neki problem. Ovo je sa moje tačke gledišta potrošen, u smislu, kao da je zapad video da od njega više nema koristi i da je on potrošen u svakom slučaju. Samo je bilo pitanje koji će scenario biti - rekao je Miletić.

Kaže, nije mu jasno do kraja zašto bi se lomilo koplje oko toga. Dodaje da je ovo ratno vreme za Rusiju. Suština je da ga više nema i da nema problema.

Prof. dr Dragan Radenović rekao je da su sve mogućnosti u igri, od toga da je nestao, do toga da je zaista poginuo.

- Ono što je meni simptomatično od samog početka od 2014. godine kada je Prigožin počeo da rukovodi Vagnerom, bilo je reči o avionima koji će se koristiti a koji nisu iz kompleksa vojnih aviona Rusije. Oni su tada kupili najjeftiniji avion za svoje potrebe - rekao je Radenović.

Kaže da takva insititucija čoveka koji čini sve zbog novca, leteo je takvim avionom, što dovodi u sumnju dosta toga.

Analitičar Darko Obradović rekao je da je Rusija poznata po relativizaciji, dodaje da sve što se dogodi oni pokušavaju da uguše temu i postave hiljadu i jedan scenario, kako ne bi mogao da se izvede neki zaključak.

- Pretpostavljam da Putin nije znao ko je sve izdajnik i ko je omogućio Vagneru da se pokrene i da to nikada nije sprečeno. Sada vidimo da je Surovikin, koji je na dan pogibije strpan u neki zatvor - rekao je Obradović.

Kako kaže, Putin je rekao da izdajnici ne žive dugo, a dodaje, posle diplomatskog fijaska trebalo je zamaskirati debakl Briks samita.

