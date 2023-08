BULEVAR OSLOBOĐENJA od danas OTVOREN za saobraćaj, MIROVIĆ I ĐURIĆ obišli radove

Nakon dva meseca od početka rekonstrukcije, glavna novosadska saobraćajnica Bulevar oslobođenja je od danas u potpunosti otvorena za saobraćaj, nakon što su završeni finalni radovi na raskrsnici s Bulevarom Jaše Tomića.

Tim povodom predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić obišli su ovo, ali i gradilište u naselju Bocke, kao zajedničke investicije Pokrajine i Grada u obnavljanje gradskih puteva i ulica.

- Pokrajinska vlada je za potrebe rekonstrukcije i rehabilitacije novosadskih ulica izdvojila u tri navrata ukupno dve milijarde i 300 miliona dinara. Zajednički, sa sredstvima koje je obezbedio i Grad, jedan deo novca obezbedila je i Vlada Srbije za tri ili četiri važne saobraćajnice u gradu, uspeli smo da pokrenemo zapravo jednu veliku akciju gde će nemali broj ulica, više od 100, biti rehabilitovano, rekonstruisano. Najvažnija vest zbog koje smo se danas okupili jeste da će Bulevar oslobođenja posle mnogo decenija biti rekonstruisan, osim raskrsnica gde očekujemo da će naredne godine da prođe kanalizaciona mreža - izjavio je tom prilikom pokrajinski premijer Igor Mirović.

Po njegovim rečima, Novi Sad izgleda sada mnogo bolje, bezbedniji je, a ulice su uređenije. Mirović je istakao da je završetak ovog veoma važnog posla rezultat zajedničkog rada pokrajinske i novosadske administracije i velikog truda izvođača radova, čiji su radnici radili u teškim vremenskim uslovima.

Tokom jeseni, započećemo i radove na izgradnji parka između Promenade i Spensa, na Bulevaru Cara Lazara. Pre nešto više od mesec dana počeli su radovi na rekonstrukciji Studija M. Imaćemo i potpuno nov i savremen muzej 2021 na toj lokaciji, na mestu gde je nekada bio Radio Novi Sad. Završavamo i Studentski kulturni centar sa velikom funkcionalnom salom koja će služiti za kulturne sadržaje, istakao je Mirović i naglasio da se završavaju i radovi na Kamenici 3, te da je u toku i procedura za nabavku najsavremenije opreme.

- Poslovi se naravno nastavljaju, ima mnogo planova za rekonstrukciju drugih ulica. Videli smo kako izgleda velika akcija u Bockama, tamo smo takođe zajedno finansirali izgradnju vodovodne i dela kanalizacione mreže. Mnogo novih stvari ćemo u narednim nedeljama započeti u Novom Sadu, najpre sportsku salu u dvorištu Gimnazije "Laza Kostić". Očekujem da svakoga dana krenu radovi. Verujem da ćemo novcem koji je obezbedila Pokrajinska vlada tokom jeseni započeti radove na izgradnji parka između Promenade i Spensa na Bulevaru cara Lazara - naveo je Mirović.

Procedura za izgradnju nove zgrade OŠ "Miloš Crnjanski", prema Mirovićevim očekivanjima, trebalo bi da započne u narednih nekoliko nedelja, da bi gradnja počela ove godine, dok se završetak očekuje za dve do dve i po godine.

Mirović i Đurić obišli su i radove na obnavljanju kolovozne konstrukcije u naselju Bocke u Sremskoj Kamenici – vredne 100 miliona dinara. U ovom trenutku radovi se izvode u 17 ulica u kojima je završena izgradnja vodovoda i kanalizacije. Kako je najavljeno, radovi bi trebalo da budu završeni do novembra.

- Radićemo naravno i na drugim važnim pitanjima. Počeli su radovi pre nešto više od mesec dana na rekonstrukciji Studija M. Imaćemo i moderni muzej 2021 na toj lokaciji, na mestu gde je nekada bio Radio Novi Sad. U Novom Sadu završavamo Studentski kulturni centar, sa jednom velikom multifunkcionalnom salom koja će služiti za kulturne sadržaje, ne samo za studente i univerzitetsku zajednicu, već i za sve druge - napomenuo je Igor Mirović.

U Bockama ulice pod asfaltom do novembra

Pokrajinski i gradski čelnici obišli su juče i naselje Bocke na sremskoj strani grada, gde je u toku asfaltiranje 17 ulica, gde je pre toga izgrađen vodovod i kanalizacija.

- Grad je u rebalansu budžeta obezbedio 38 miliona dinara za treću fazu vodovoda i kanalizacije u naselju Bocke. Zajedno s Pokrajinom smo krenuli pre nekih 15 dana u asfaltiranje tih 17 ulica sa pripadajućim krakovima. Vrednost investicije je oko 100 miliona dinara. Izvođač radova kaže da očekuje da će tokom novembra završiti radove. Za sad to perfektno ide. Najvažnije, pored nadzornih organa tu su i ljudi koji tamo žive, nekako su nam oni ključni da nam ukažu na neke eventualne probleme koji se dešavaju na terenu, kako bismo ih što pre otklonili - izjavio je gradonačelnik Đurić.

On je naznačio da je u toku nabavka najasvremenije opreme za Kamenicu 3, koja se takođe završava.

- Tako da evo vidite kolika je naša zajednička briga za Novi Sad, za njegove građane. Radimo zaista koordinisano, u ne maloj meri pomaže i Vlada RS, ali ipak, pre svega smo sopstvenim snagama uspeli da uradimo važne poslove. Okupili smo se danas povodom završetka radova na Bulevaru oslobođenja, koji jeste najznačajnija novosadska ulica, ali je završetak ovih radova simbol jednog dela velikog posla koji smo uradili - zaključio je predsednik Pokrajinske vlade.

Gradonačelnik Milan Đurić podsetio da je Bulevar oslobođenja počeo da se gradi pre 62 godine, a da od tada nije rekonstruisan niti saniran.

- Jedan stvarno istorijiski posao koji smo uradili za nešto više od dva meseca. Radovi su krenuli 22. juna, danas je 26. avgust. Investicija je vredna 550 miliona dinara. Važno je da napomenem da par raskrsnica nismo uradili u ovoj fazi. To su Narodnog fronta, Bulevar cara Lazara, Maksima Gorkog, Futoška i Bulevar kralja Petra Prvog. Razlog je zato što početkom naredne godine krećemo u infrastrukturne radove "Čiste Srbije" koji će prolaziti kroz te raskrsnice. Da ne bismo dva puta radili isti posao i trošili dva puta novac. Mi računamo da je to negde oko 100, 150 miliona dinara. To su raskrsnice koje ćemo završiti kada budemo završili infrastrukturne radove pojedinačno u ulicama koje sam naveo - pojasnio je Đurić.

Kako je podsettio, pored asfaltiranja ulica u Bockama, rađen je deo Stražilovske ulice, te je nastavljena druga faza obnove Stražilovske, Ulice Žarka Zrenjanina.

- Asfaltiramo ulice takođe i na Klisi, Vidovdanskom naselju. Da napomenem, celokupna sredstva koja smo zajedno opredelili sa AP Vojvodinom su u rekordnom iznosu od tri milijarde i 153 miliona dinara. Da ne zaboravim i država nam je pomogla, konkretno Ministarstvo infrastrukture, građevine i saobraćaja sa 200 miliona dinara za Venizelisovu ulicu koja urađena i ono što smo počeli pre desetak dana da radimo - Bulevar kneza Miloša. U drugoj polovini septembra trebalo bi da bude završena ta ulica - precizirao je Milan Đurić.

On je najavio da će biti rekonstruisani i Temerinski i Rumenački put, za koje je rekao da su jako devastirani i da bi morali da budu urađeni što pre. Ujedno, zahvalio se građanima na strpljenju, a izvođačima na dobro obavljenom poslu.

- Svaka im čast što su uradili za ovo kratko vreme ovaj najvažniji bulevar, koji je sada dobio potpuno novi izgled. Nastavljamo dalje da radimo, da asfaltiramo, krećemo malo i u predgrađe u Veterniku, Futogu, tako da se vidimo uskoro na novim gradilištaimam i novim asfaltiranim ulicama - poručio je gradonačelnik Milan Đurić.

