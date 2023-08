VUČIĆ U VELIKIM RADINCIMA: Za 2 dana kreću POVEĆANJA PLATA prosvetarima i medicinskim sestrama! Od januara i kumulativni rast (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je Velike Radince kod Sremske Mitrovice gde ga je dočekao veliki broj građana.

U Velikim Radincima je i Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Srbije Goran Vesić.

18:25 - Predsednik je obišao crkvu u Velikim Radincima gde je od sveštenika dobio ikonu Arhengela Mihaila i dukat

- Vi ste zaslužili više, ali su moje mogućnosti takve. Ovo je za sve što ste uradili za Velike Radince i za Srbiju. Molimo se Bogu za vas i za vašu porodicu - rekao je sveštenik Vučiću.

Predsednik se nakon posete crkvi obratio medijskim kućama i tom prilikom rekao da nisu laka vremena zbog situacije u svetu.

- Imate svetski rat, a mi smo jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji. Niko ništa ne može da izveze, niko ništa ne može da uveze na normalan način. Sve je skuplje, svi energentni su skuplji. Pogledajte koliko preduzeća na zapadu propada zbog cena energenata, a svi se prave kao da je sve u redu - rekao je Vučić.

- Nisu prstom makli. Ovaj most su oni zatvorili. Samo se čekalo kad će da se sruši. Potpuno smo novi most uradili i u čemu je problem? Negde kritikuju što nema besplatnih udžbenika. Pa, što onda ne pohvale Šapića? Ne postoji ništa besplatno. Na kraju sve to plate građani, samo je pitanje da li imate dobru vlast. Ovo su isto platili građani, samo mi imamo stabilne javne finansije i možemo to da iskoristimo.

Predsednik kaže da se ceo svet bavi onim što se zbiva u Ukrajini, a postoji zahtev da morate da se svrtavate svakog dana.

- Postoji mnogi i u našoj zemlji koji bi želeli da Srbija bude pritisnuta i da ne može da vodi svoju politiku. Nama je bitno da nastavimo da budemo samostalni, da znamo šta je to što činimo na EU putu. Ponudili su mi jedan datum da idem u Brisel, ja sam pristao, ali Kurti ima pametnija posla - sprovođenje svojih pretnji u delo.

Podsetio je na to koliko je Srba uhapšeno, ranjeno, koliko je lekova u bolnicama za Srbe ostalo i ističe da je problem u tome što su nam "vezane ruke" iz mnogo razloga.

- Morate da vodite računa i da vam deca u Velikim Radincima budu zadovoljna, a deca na Kosovu i Metohiji bezbedna - rekao je predsednik Srbije.

Kaže da je video u sarajevskim medijima da on "pomaže Rusiji i pruža potporu Ukrajini".

- To samo genije može. Ovo je šala na sopstveni račun. To pokazuje nešto drugo. Hrvatski tekst je radio jedan iz Crne Gore i opet lažu oko "puške u Sarajevu". Nastavljaju da lažu bezbroj puta. Moraju da pišu besmislene tekstove i onda moraju da ih preuzimaju neki ovde.

Predsednik je dodao i da ćemo ići na izbore.

- Opozicija je veliki favorit. Lako je govoriti loše, a teško je uraditi nešto.

- 510 000 imamo formalno više zaposlenih ljudi. Za dva dana povećavaju se plate u prosveti, medicinskim sestrama. Onda u januaru ide kumulativno povećanje, verujem da ćemo imati visok minimalac. Molim majke da se i dalje prijavljuju za pomoć od 10.000 dinara po detetu. Čak 47 odsto penzionera prijavilo za penzionerske kartice.

