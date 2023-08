'NAROD NE MOŽETE DA PREVARITE' Vučić: Ako budu jasno izrazili volju za izborima, imaće ih brže nego što su mislil (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučič oglasio se na Instagramu.

"Pre 15 dana su mi pretili, kaže ako Vučić raspiše izbore staće Srbija. Oni misle da kad oni stoje da svi ostali stoje, i da niko ništa ne radi u ovoj zemlji. Pa kažu ako budete imali ideju da raspišete izbore imaćete narod na ulicama i sve to, a juče promenili mišljenje. Kaže hoćemo izbore po svaku cenu, i niko ih ne pita kako je moguće da to u 10 ili 15 dana sve promenite". rekao je predsednik Srbije.

" Ako budu jasno izrazili volju i želju za izborima, evo da vam to poručim nedvosmisleno, i ako kažu hoćemo ih što pre, imaće ih brže nego što su mislili. To je sve što mogu da vam kažem, i izgubiće opet, jer narod ne možete da prevarite. I, izgubiće sa ubedljivijom razlikom nego što je to bilo prošli put", dodao je Vučić.

Autor: