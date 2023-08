Đurđev: Basta je veleizdajnik koji Vučiću i Dačiću crta metu na čelu!

Rade Basta, veleizdajnik i nekadašnji trojanski konj u Vladi Srbije čije sam podle i zločinačke namere prvi prozreo, sada je otvoreni zapadnjački gaulajteri koji podržava uvođenje sankcija Srbiji i ukidanje viza našim građanima samo zato što naša slobodarska i nezavisna Srbija ne želi da prihvati kapitulaciju pod imenom nemačko-francuski plan za Kosovo i Metohiju i odrekne se svoje istorijske i svete zemlje, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

- Optužujući Vučića i Dačića da Srbiju guraju u konfrontaciju sa kolektivnim Zapadom, Basta šalje lažnu sliku domaćoj javnosti crtajući predsedniku Srbije i njenim ministru spoljnih poslova metu na čelu - rekao je Đurđev.

On je istakao da Basta želi da Srbija uradi sve najgore po svoje interese u ovom trenutku - da pristane na otimanje dela svoje teritorije, da uvede sankcije Rusiji i da i ona, po ugledu na zapadne zemlje, počne da naoružava Ukrajinu.

- Basta je danas poput onih domaćih izdajnika koji su devedesetih godina dobijali novac sa Zapada da podrivaju našu zemlju iznutra. On je taj koji je promenio dlaku, a ne Vučić, jer on se predstavio javnosti Srbije kao rodoljub i rusofil, da bi nakon što je postao ministar počeo da deluje kao klasični NATO spavač koji se probudio. Vučić je devedesetih branio svoj narod, odvažno i bez straha, a čini to i danas i uspeće u tome, jer malo je Basta u Srbiji da bi naudili i Vučiću i Srbiji - zaključio je Đurđev.