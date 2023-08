NEMAJU NI REZULTATE, NI JEDINSTVENU POLITIČKU IDEJU! KOJIČIĆ ZA PINK: Da sam neko ko je protiv vlasti, ne bih poverio glas ovoj opoziciji (VIDEO)

Politički filozof Dragoljub Kojičić kaže da bi voleo da je opozicija u Srbiji jača.

- Ako ova opozicija već nema jedinstvenu političku ideju šta hoće, kako da unapredi Srbiju, kako da nam podigne životni standard, da i ona izgradi nešto od puteva, kad ništa ne izgradila za svog mandata. I ona neku bolnicu i neku fabriku da otvori. Kad već nema tu ideju, onda bi se očekivalo da bar imaju neku metodološku ideju kako da sve te svoje sitne razlike, sve te svoje, razlike posebnosti, spakuju u jednu jedinstvenu priču - naveo je Kojičić za Pink.

On je ocenio da opozicija, međutim, niti ima jedno, niti ima drugo.

- Niti imaju ideju koja bi ih objedinila, a očigledno ne mogu da pronađu ni neki jednostavni i zajednički jezik u dogovaranju kako, recimo, da izađu na te izbore. Dakle, ja tu vidim samo jednu, uslovno rečeno, praznu jalovost. Meni je žao što je tako. Inače, kao ubeđeni demokrata ja bih voleo da je jača opozicija - istakao je Kojičić i dodao:

Da sam ja sada neko ko je protiv ove vlasti, ja sigurno ne bih poverio glas ovoj opoziciji, zato što je bezvredan. Ali bih očekivao da se pojave, da kažem, neki ljudi od integriteta, ljudi od ideja, ljudi od kapaciteta, kojima možeš da poveriš državu. Znate što znači poveriti držav? Teže je državu poveriti nego život. Što se tiče mog života, vrlo važno je o poveriću svakom.

Zoran Milosavljević sa Instituta za političke studije matra da je državni vrh sa dobrim infrastrukturnim projektima razmazila ljude.

- Nisam čuo u medijima da je to neko rekao. Ja se sećam kad sam došao pre gotovo decenije, vozio sam putevima Srbije, bio sam željan da obiđem sve tamo ono što sam odrastao. Kao da sam vozio u video igricama. Dakle, rupa za rupom. Bilo je samo krpljenje rupa - naveo je Milosavljević.

A da se, dodao je, vratimo na državu:

Poveriti državu nekome šta to znači? Poveriti narod, poveriti svoj život. Dobro bih razmislio da li posedujem kapacitete i da li imam tim ljudi koji jednostavno može da zaštiti pre svega narod. Znači, kad nema naroda, nema ni države. A ja vidim ovde nešto sasvim drugo, da oni ne shvataju uopšte kako država treba da funkcioniše. Da oni nemaju pre svega tu jednu svest, državnu nacionu, ljubav...

- Nije dobro da pozicija, to jest opozicija, izgleda ovako, a da pozicija ima ovakvu opoziciju jer mora da postoji teža u politici, da postoji neki balans. Dakle, prosto to je potrebno, ali oni to zapravo nemogu - dodao je Milosavljević.

Istakao je da ima utisak da opozicija znaju da ne može da dođe na vlast i da bude deo estabilišmenta, ali mogu da sprovode nečiju destruktivnu politiku, čiji je cilj destabilizovanje države.

