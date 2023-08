Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je rekonstruisani put Raška - Novi Pazar.

- Tri meseca je pre roka završeno, ovo stvarno izgleda kao pista - konstatovao je predsednik i dodao da su završeni svi putevi u Sandžaku.

On je istakao da će se ubuduće od Novog Pazara stizati do Beograda za dva sata i 10 minuta.

- Mi se trudimo da uradimo svuda svima. Ja mislim da su ljudi zadovoljni, nama ostaje da radimo brzu saobraćajnicu. To će biti milijardu i po, biće i teško za rad. Time smo, zbog čega sam srećan, vezali Pazar sa Beogradom, dva sata i 10 minuta. Najveći broj ljudi iz Pazara, sve više uzimaju stanove u Beogradu i srećan sam zbog toga. Jedino što mi je važno da probamo ovo na zapadu Srbije da ubrzamo, obećali smo ljudima tunel ispod Kadinjače, da Bajinu Baštu vratimo u život, da Taru vratimo u život - dodao je Vučić.

On je naglasio da sad slede brze saobraćajnice za koje treba milijardu i po. Reč je o najtežim deonicama, koje su potpuno u kamenu.

Istakao je da je put dobro urađen.

- To je ogromna stvar, Rasime, tako smo vezali Pazar i Beograd na dva sata i deset minuta, a posebno mi je drago što Pazarci sve više kupuju stanove u Beogradu - rekao je Vučić, obraćajući se Rasimu Ljajići, pa dodao:

- Šest kilometara pakla! Grbo, hoćeš ili nećeš da radiš? - upitao je prvog među putarima Srbije koji je odgovorio da hoće, i da nema lakog posla.

Radićemo i tvrđavu Maglič

Vučić je rekao da će se raditi i tvrđava Maglič, koji će biti turistička atrakcija. Praviće se pravi mali srednjevekovni grad, a tu ništa nije rađeno već 80 godina.

Predsednik je rekao da mora da se radi i škola u Raški, a dobio je i informaciju da će uskoro biti gotova i dva puta do Raške. Objasnio je i da ovaj put nije rekonstruisan 42 godine a sva sela koja je danas pomenuo nisu nikad imala asfalt, sad su ga dobila prvi put.

Vučić se zahvalio putarima koji su radili na rekonstrukciji.

- Ovih 18 kilomenatara su važni i za Novi Pazar i za Rašku, i za ostale delove Srbije jer se spaja jugozapad sa centralnim delovima zemlje - rekao je Vučić i dodao da je država mogla da priušti sebi da plati i napravi najviše puteva u poslednje 42 godine.

Bolnica će mnogo više da nas košta, slede nam razgovori sa izvođačima. Ono što mi je važno da nastavite da radite, a mi ćemo da vidimo kako da obezbedimo novac. Naš je posao da uradimo brzu saobraćajnicu, biće skup i težak projekat. Vi ćete iz "Novopazar puta" biti uskoro prebačeni da radite drugi posao, tunel ispod Kadinjače, važno je za Bajinu Baštu, Taru

- Verujem da ćemo za godinu i po dana krenuti na izgradnju Požega-Duga Poljana-Boljare - naglasio je Vučić i dodao da ako su nam lako dostižni ciljevi ništa nećemo postići, ovako podignemo lestvicu imamo rezultate.

Vučić je naglasio da je ovo važna stvar, koja mnogo znači ljudima koji tu žive ali ne samo njima jer ako nema puta neće niko da dođe, niko od investitora. Zahvalio se pazarskim putarima što su radili u dve smene, i noću, i noćas kako bi sve završili za danas, a inače završili su deonicu puta pre roka.

Vučić je istakao da lokalne samouprave moraju da izvrše racionalizaciju zbog budućnosti.

- Nadamo se da nikome tokom zime neće pasti na pament da nam uskrati ono što smo izgradili, platili i obezbednili. Za nas je to od presudnog značaja. Imamo velike rezreve gasa, ali ne može da crpi naša mreža dovoljne količine iz Mađarske i Banatskog dvora - objasnio je Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da će pazarska bolnica biti rušena skroz i da će se praviti nova jer su statičari rekli da ne može da se obnovi nego da mora da se ruši. Predsednik je rekao da će Pazaru biti transferisan novac, što se i inače čini na kraju godine - oko milion evra, ali i da Pazar i Sjenica moraju da racionalizuju svoju potrošnju.

Kada je reč o slučaju Jovanjica, on je dodao da i to, kao i sve drugo treba da se istraži do kraja, ali ne način da se obmanjuje javnost svakodnevno bez dokaza i samo na osnovu izjave jednog Aleksića.

- Što se mene tiče Gašić ima moje maksimalno poverenje - naveo je Vučić i dodao da sud nije taj koji vodi istrage.

- Albanski mediji u Prištini su preneli objave sa društvenih mreža da je Milan Rakić snimljen sa devojkom na nekoj jahti, a u stvari je reč o Džefu Bezosu. Rakić nije dve godine bio na moru, majka mu je bila teško bolesna, umrla je 9. avgusta - rekao je predsednik.

- Lažni patriotski kanali su jedva čekali da prenesu navode albanskih medija - dodao je Vučić i rekao da su neke laži ponovljene 5.000 puta.

- Postavlja se pitanje zašto je "srpskim rodoljubima" trebalo da ruše Srpsku listu - dodao je Vučić i podsetio da je prošlo tri meseca od kada naša roba ne može da uđe na Kosovo i Metohiju.

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, Vučić je rekao da je ideja mnogo, ali da rešenja ponestaje.

- Tako je kada razgovaramo sa ljudima koji rešenje ne žele da nađu - rekao je Vučić i dodao je Kurtijeva želje da protera Srbe sa severa KiM.

Rekao je da Kurti želi da ima svoj Srbe poslušnike.

- Imamo mnogo problema, postoje četiri goruće teme, a miljama smo daleko od formiranaj ZSO - rekao je Vučić.

Put završen tri meseca pre roka

Rekonstrukcija puta od Raške do Novog Pazara, koji je izgrađen pre više od 40 godina, završena je tri meseca pre ugovorenog roka.

Ugovorom je predviđeno da radovi budu završeni do 25. novembra.

Radovi su obuhvatili rekonstrukciju mostova, postavljanje nove rasvete, sistema za odvodnjavanje, izgradnju potpornih zidova i drugo.

Deonica obuhvata 10 mostova, ukupno 72 propusta, 15 potpornih zidova ukupne dužine od 1.335 metara i šest gabionskih zidova ukupne dužine 430 metara.

Širina saobraćajnog profila celokupne deonice nakon rahabilitacije je 7,2 metra.

Na ovoj deonici urađeno je: 10 mostova ukupne dužine 248 metara, pešačke ograde na mostovima 640 metra, 70 propusta, od toga sanirano 66 postojećih, a izgrađena su i četiri nova propusta.

Ugrađeno je 59.840 tona asfalta, 4.470,56 kubnih metara betona, izvedeno 6.642 metara drenaže i urađeno 3.250 metara kišne kanalizacije.Takođe ima 30 autobuskih stajališta, 15 proširenja za zaustavljanje, dva proširenja za masovnu kontrolu, dva proširenja za merenje osovinskog opterećenja...

Urađeno je i 600 metara nove javne rasvete i rekonstruisano 1.300 metara postojeće javne rasvete, kao i 1.600 metara pešačkih staza.

U saradnji sa opštinom Raška imlementiran je projekat stepeništa koji povezuje pešački saobraćaj grada sa deonicom, čime je bezbednost pešaka dodatno unapređena.

