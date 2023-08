SARADNICI NA REČI I DELU: Ambasador Đurić: Srbija pouzdan partner Sjedinjenim Američkim Državama u nizu strateških pitanja!

Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić preneo je poruku podsekretaru Ministarstva odbrane SAD Dereku Šoleu da je Srbija pouzdan partner Sjedinjenim Američkim Državama u nizu strateških pitanja i to ne samo na rečima, već i na delu.

- Srbija je pouzdan partner Sjedinjenim Američkim Državama u nizu strateških pitanja - ne samo na rečima, već i na delu. Želimo da saradnja u budućnosti bude još bolja i spremni smo da na tome metodički radimo - poruke su srpske strane koje sam imao zadovoljstvo da prenesem njegovoj ekselenciji Dereku Šoleu koji je sa saradnicima posetio Ambasadu Srbije u blizini Bele kuće - poručio je Đurić na društvenoj mreži "X" (bivši Tviter).

#Serbia is a reliable partner to the #UnitedStates in a number of strategic issues - not only in words, but also in action.

We want the cooperation to be even better in the future, and we are eager to work methodically on it - these were the messages from the Serbian side that I… pic.twitter.com/dcSyqJh6yN