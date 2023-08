ŠAPIĆ: Sve najavljene socijalne mere se ostvaruju

Besplatni udžbenici stigli su u najveći broj škola, na proces raspodele i distribucije nismo mogli da utičemo, ali se Grad Beograd pobrinuo za ono što je najvažnije, a to je da roditelji ove godine nisu imali potrebu da plaćaju udžbenike i time pomogao da se taj novac upotrebi za druge neophodne stvari, istakao je gradonačelnik Aleksandar Šapić.

On je naglasio da su ga mnogi napadali da je to populistička priča za koju nema sredstava u gradskom budžetu, a kada se to sada desilo onda kritikuju zašto to nije omogućeno đacima i u drugim gradovima Srbije.

– Svaka lokalna samouprava odlučuje i sprovodi politiku za koju ima dovoljno znanja i iskustva. Ja ne mogu da se danas kada vodim čitav grad ponašam drugačije nego što sam se ponašao kada sam vodio Opštinu Novi Beograd. Sprovodim politiku brige o ljudima i sve socijalne mere koje sam sprovodio u ovoj opštini. Naravno da sada imamo još više socijalnih mera jer imam veći mehanizam. Mislim da će verovatno u budućnosti još neke lokalne samouprave doneti slične mere – istakao je Šapić.

On je dodao da se već sada razmišlja da Grad, umesto besplatnih udžbenika koje je ove godine kupio, roditeljima školaraca da novac u istoj vrednosti.

– Na taj način bi roditeljima omogućili da im deca naslede stare udžbenike, a da sredstva od Grada Beograda preusmere na nešto što im je potrebnije za školsku godinu u tom trenutku – rekao je gradonačelnik.

Govoreći o bezbednosti u gradu Šapić je naveo da su određene lopkacije za 102 komunalnno-bezbednosne stanice koje će se nalaziti u blizini škola, parkova i gde deca provode najviše vremena.

– Od jeseni krećemo u implementaciju tih stanica koje će praktično biti produžena ruka beogradske policije. Sa realizacijom ovoga naš grad više neće biti isti – rekao je prvi čovek prestonice.

Kada je reč o socijalnim merama koje su u sklopu politike brige o ljudima Šapić je podsetio da je ovog leta izdato skoro 200.000 karata za besplatno korišćenje bazena, besplatan javni prevoz za srednjoškolce, doživotne karte za javni prevoz za građane iznad 65 godina, besplatan engleski jezik za predškolce kao i uvođenje prečišćivača vazduha u vrtiće i škole.

– Nezavisno od toga radimo mnoge stvari kao što je rekonstrukcija ulica bez probijanja rokova uz rad vikendom i noću kako bi se izbegle gužve. Prošle godine smo rebalansirali budžet i odredili 45 ulica koje smo završili, u ovoj godini smo „napali” više od sto ulica – rekao je Šapić i dodao da ne postoji ni jedna stvar koju je najavio, a od koje je odustao.

Jedna od stvari koje je obećao, a koju je ostvario su besplatni vrtići, i od sutra roditelji svih 58.000 mališana koji idu u državne vrtiće neće morati ništa da plaćaju. Kako je naveo, najmanje polovina privatnih vrtića je zadržala istu cenu, a tamo gde je cena povećana, roditelji će plaćati manje za deo koji Grad subvencioniše.

On je rekao da se u prigradskim opštinama radi puno projekata i naveo primer Barajeva.

– U narednim mesecima posetiću Mladenovac, Grocku i Lazarevac i ukoliko posvetimo više pažnje infrastrukturi u prigradskim naseljima, život u njima može da ima više prednosti nego mana – poručio je prvi čovek naše prestonice.

Šapić se osvrnuo na novi sistem naplate gradskog prevoza rekavši da sada dobro funkcioniše, da je jednostavniji, efikasniji i brži. Kako je naveo sprema se pozivna verifikacija svakog vozila gde će, u narednih mesec do dva, svako vozilo proći proveru da li ima sve što je potrbnno za nesmetano funkcionisanje prevoza.

– Briga o ljudima je najvažnija stvar u poslu kojim se bavim jer ko ne vodi računa o svojim naraštajima u budućnosti taj ne vodi računa ni o svom narodu i od tog načina vođenja politike neću odustati – zaključio je gradonačelnik Šapić.

