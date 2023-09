PETKOVIĆ ZA PINK: Kurti i policija rade sve da stvore novu krizu jer im to jedino odgovara

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da se premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti i takozvana kosovska policija svete Srbima umesto da idu u pravcu deeskalacije, kao i da rade sve suprotno samo da bi isprovocirali Srbe i stvorili novu krizu jer jedino im to odgovara.

Petković je povodom jučerašnjeg hapšenja, pa puštanja mladića srpske nacionalnosti na Bistričkom mostu, rekao da su ga uhapsili i kidnapovali, a ne priveli na razgovor kako su rekli, o čemu svedoči i to da je sa lisicama ubačen u kombi i odveden ka južnom delu Kosovske Mitrovice.

- Radi se o sportisti koji je kriv samo zato jer je Srbin. Iako je policija rekla da je priveden na informativni razgovor, zna se da se tu redovno zaustavljaju i maltretiraju Srbi. Odatle je u više navrata pucano sa tog mosta. Stavili su mu lisice. Ako je svedok kako tako postupaju. To je bilo pravo hapšenje odnosno kidnapovanje mladog čoveka koji je kriv što vodi kik boks klub - rekao je Petković za Novo jutro TV Pink.

On je istakao da Prištini ne znači ništa ni poziv EU da pod hitno povuče iz i oko opštinskih policiju, da tzv gradonačelnici posao obavljaju iz drugih prostorija i da se apsolutno učini sve da dođe do normalizacije i formiranja ZSO.

- Umesto da se ide u tom pravcu radi se sve suprotno. On ne želi nikakav mir, želi da oteža situaciju - izjavio je Petković.

Dodao je da je od početka godine šest Srba je ranjeno, preko 10 uhapšeno.

- Hapse se i južno od Ibra i optužuju za navodne ratne zločine iako nema dokaza - rekao je Petković.

Zapad ne želi da vidi da je njihovo čedo u stvari monstrum

Petković je izjavio da je Srbija uvek bila odgovorna strana i da se uvek odazivala pozivima Žozepa Borelja i Miroslava Lajčaka, za razliku od Prištine koja je to odbijala.

On je rekao da je Kosovo čedo Zapada, i da Zapad ne želi da vid da je to čedo monstrum, koje donosi odluke koje su u suprotnosti sa poveljom UN i koje narušavaju mir i stabilnost na celom Zapadnom Balkanu.

- Oni sa Zapada koji su jaki i moćni i donose mnoge važne odluke su ti koji kažu Kurti je nestašan, ali on je premijer u Prištini, izabran od građana, ima svoj mandat. Tako govore jer ga puštaju da se tako ponaša - kazao je Petković.

Govoreći o novoj rundi dijaloga na visokom nivou, Pretković kaže da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odmah prihvatio taj poziv kao i sve prethodne.

- Važno je da razgovaramo i mi ćemo to činiti i još jednom objasniti poziciju Srba na KiM. Nismo mi odgovorni za situaciju na KiM, a Kosovo svuda u svetu govori da smo mi krivi i lažu i lažu. Jasno je da Kurti nije sam, nismo mi naivni, nastavićemo da vodimo našu nezavisnu slobodarsku politiku i obezbedimo bolji život i budućnost za naše Srbe za našu dečicu koja su danas krenula u školu - rekao je Petković.

Na pitanje o lažnoj fotografiji lidera Srpske liste Gorana Rakića, on kaže da su od Džefa Bezosa napravili da je predsednik Srpske liste.

- To je izmontirao jedan Srbin i objavio na društvenim mrežama, a onda su neki ambasadori krenuli da se bave time. A Rakić dve godine nije išao na more, u avgustu mu je preminula majka, a pre toga je bio uz nju i srpski narod na protestima protiv lažnih gradonačelnika. Nije to samo bilo na društvenim mrežama, to su odmah preuzeli i prištinski mediji, što govori o sprezi sa Srbima koji rade protiv svoje zemlje i Srpske liste. Zašto gazite sopstveni narod - zapitao je Petković.

Borimo se za svakog Srbina na KiM

Petković je izjavio danas da je Kancelarija u kontaktu sa porodicama svih uhapšenih Srba na severu KiM, ali i južno od Ibra, da odmah angažuju advokate i da čine sve da se pomogne ljudima koji se hapse "na pravdi boga".

- Preko 10 Srba je uhapšeno od početka godine, u pritvoru se i dalje nalaze i Božović i Lune i Orlović i Virijević, sve su to Srbi koji su u kazamatima zbog srpskog imena i prezimena i zato što su branili svoje pravo da žive u miru na KiM. Slučaj Štrpčana, to je nezapamćeno u istoriji pravosuđa na KiM. Svi ti pritvori i navodna suđenja i sve što Aljbin Kurti čini preko pravosuđa je pravo lice srbomrzačke politike koju on vodi - rekao je Petković