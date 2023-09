Jurić: Sistem 'Pronađi me' zaživeće do 1. novembra

Član Radne grupe za bezbednost dece na internetu Igor Jurić najavio je danas da će se zahvaljujući Ministarstvu informisanja i telekomunikacija krenuti u projekat edukacije dece kako da prepoznaju da li su žrtve na internetu. Jurić je rekao da je u planu izmena Krivičnog zakonika kao i da će sistem "Pronađi me" zaživeti od 1. novembra ove godine.

Radna grupa za bezbednost dece koja je formirana nakon tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar" predala je Vladi Srbije i Savetu za borbu protiv vršnjačkog nasilja predlog i rešenja koja bi mogla da poboljšaju bezbednost dece na internetu.

Član radne grupe Igor Jurić kaže za Tanjug da je Radna grupa već završila svoj rad i da je na Vladi Srbije dalja odluka da li će predložene mere prihvatiti u narednom periodu. Prema njegovim rečima, ono što je zahtevano od radne grupe, odnosno ono na čemu se radilo, tiče se pitanja - da li je moguće zabraniti pristup 'dark netu'?

Zabranjeno korišćenje mobilnog telefona

- Osim što je to tehnički nemoguće zabraniti, mi smo kao država potpisnici Konvencije o zaštiti ljudskih prava, a ukidanjem takvog sadržaja građanima bi to ljudsko pravo bilo ukinuto - objasnio je Jurić.

Kada je reč o korišćenju mobilnih telefona u školama, predlog je da će se ići autonomno od škole do škole sa takvom odlukom, a Jurić kaže da je rasprava o toj temi bila duga budući da su svesni situacije da većina roditelja nije za meru ukidanja mobilnih telefona u školama.

- Korišćenje mobilnog telefona tokom nastave bez odobrenja nastavničkog kadra je zabranjeno - ističe Jurić i dodaje da je preporuka da se mobilni telefoni, kada se dolazi u školu, odlažu i ostave u učeničkim ormarićima, ali da još uvek nema konačnog rešenja tog pitanja.

Pedofilija glavna opasnost po decu

- Glavna opasnost po decu na internetu je pedofilija i to je nešto što je danas najviše eskaliralo. Govoreći o opasnostima na internetu uvek se prvo pomisli na predatore na internetu, odnosno pedofile koji danas mnogo lakše dolaze do dece - rekao je Jurić.

Dodao je da su i sajber nasilje i vršnjačko nasilje takođe jedan globalan i veliki problem koji nije zaobišao ni Srbiju.

- Imamo obavezu da mnogo radimo na tom problemu. Imao sam nekoliko sastanaka sa ministrom informisanja i telekomunikacija Mihajlom Jovanovićem i razgovarali smo o tom problemu - rekao je Jurić.

Najavio je da će se zahvaljujući Ministarstvu informisanja i telekomunikacija krenuti u projekat u okviru kog će se obučavati deca kako da prepoznaju da li su žrtve govora mržnje na internetu i da to prijavljuju.

Kada je reč o mišljenju stručnjaka o tome koliko vremena deca mogu da provedu na internetu i kako to kontrolisati, Jurić kaže da je jako teško reći za koje dete je dobro ili ne koliko će vremena provesti na internetu.

- Internet nije nešto što je loše, što je donelo samo loše stvari mališanima. Internet je doneo i dobre stvari deci. Mogu se obučavati, učiti i ako gledamo dete koje uči nešto na internetu, ne možemo da govorimo o tome da je takvo korišćenje tehnologije štetno - naglasio je Jurić.

Deca provode mnogo vremena na internetu

Istakao je da kao odrasli imaju obavezu da nađu pravu meru koja ne bi štetila odrastanju dece. Dodao je da deca provode mnogo više vremena na internetu nego što bi to svaki stručnjak to preporučio.

- Kada govorimo o deci osnovnog školskog uzrasta, između četiri i šest časova je njihovo vreme koje provode na internetu, a srednjoškolci čak i više - rekao je Jurić i dodao da je to period koji može da bude štetan naročito zbog čula vida.

- Nije dobro kontrolisati decu jer preterana kontrola zaista može dovesti do kontraefekta - kazao je on i dodao da je jedna od mera i promena Krivičnog zakonika, a odnosi se na to da jedno od krivičnih dela bude podstrekivanje i ohrabrivanje slučajeva za koje se može izreći doživotna kazna.

"Amber alert" će zaživeti do 1. novembra

- Ukoliko neko pozitivno govori o ubistvu ili silovanju za šta se može izreći maksimalna kazna, on može biti krivično gonjen. Jedna od izmena Krivičnog zakonika biće i krivično delo gde će se krivično goniti osoba koja svesno pristupa materijalima i savetima za vršenje krivičnog dela ili koja savetuje i posreduje nekoj drugoj osobi - rekao je Jurić.

Kada je reč o sistemu "Amber alert", Jurić ističe da će taj sistem zaživeti do 1. novembra, a odluku o njegovom nazivu "Pronađi me" donela je Radna grupa.

- Ponosan sam na pripadnike MUP-a i članove Radne grupe što su učestvovali u kreiranju ovog sistema i ono što vam mogu reći je da će biti nekoliko faza izrade ovog sistema - rekao je Jurić.

Aerodrom će na bilbordima prikazati sliku nestalog deteta

Govoreći o prvoj fazi, informaciju o nestalom detetu će dobijati svi oni koji gledaju i prate medije, rekao je on i naveo da će televizijski programi biti prekinuti nakon pokretanja sistema, a mobilni operateri će poslati poruku da je dete nestalo. Aerodrom u Beogradu će na bilbordima prikazati sliku nestalog deteta kao i sve autobuske i železničke stanice.

- Kasnije se prebacujemo na drugu fazu gde će isto to moći da prikazuju bilbordi po gradu, bankomati, tržni centri i svi drugi činioci koji za to imaju mogućnost - zaključuje Jurić.

Autor: