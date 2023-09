Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Bojan Stević izneo je oštre kritike u vezi sa jučerašnjom raspravom u Narodnoj skupštini Srbije, gde je deo opozicionih poslanika pravio haos u Skupštini tokom rasprave.

Na svom Instagram profilu, Stević je napisao da je jučerašnji dan u Narodnoj skupštini bio daleko od onoga što očekujemo od demokratske institucije.

- Zvižduci, vređanje, buka, ustajanje sa mesta… Sve ovo je obeležilo prepodne u parlamentu, gde je deo poslanika opozicije onemogućavao rad Skupštine kada je na redu bila veoma važna tema o rebalansu budžeta - napisao je Stević i dodao:

- Ova tema je od izuzetne važnosti za naše građane i pre svega penzionere, za majke sa decom do 16 godina, za bolesnu decu i za sve građane, ali pojedinim političarima to očigledno nije bitno. Puna su vam usta borbe protiv nasilja, ali svojim ponašanjem to ne pokazujete, već po ko zna koji put na nasilan način hoćete da ostvarite svoje lične interese, što je sada već postala odlika vaše politike. Naša poruka je jasna. Nema mesta za nasilje i laži.

Kako je rekao Stević, građani Srbije prepoznaju rad i podržavaju politiku koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Opozicija mora da prestane sa svojim destruktivnim delovanjem i da se okrene konstruktivnom radu u korist svih, bar do sledećih izbora, gde će građani imati priliku da ocene rad svakog od nas - zaključio je Stević.