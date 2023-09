'AUTOGOL ZA AUTOGOLOM'! Jovanović o delovanju dela opozicije: Trpi cela zemlja! To ne vodi nikuda, osim da unište sami sebe

Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović je komentarišući skandalozno ponašanje dela opozicije u Skupštini Srbije ocenio da nikada ništa toliko besmisleno nije video.

- Cirkus bi bio da je to na nekom drugom mestu, ali to nažalost slika naše politike danas i odnosa koji nas određuju. Mnogi su za to odgovorni. Svašta sam video u Skupštini u mnogo čemu sam bio i učesnik, ali mislim da nije ništa bilo toliko besmisleno kao ono što smo videli u prethodna dva dana - naveo je Jovanović za Pink i dodao:

Ne bih bio akter ni onoga što su radili juče i prekjuče, kao što nisam bio ni akter onoga što su radili neki od njih pre toga. To sve zajedno ne vodi nikuda, osim ako nije cilj da se uništini opozicija u Srbiji. Opozicija je potrebna Srbiji. Potrebna je i ljudima i vlasti, pa i Vučiću

Govoreći o ponašanju dela opozicije koja je u parlamentu pravila haos, Jovanović je ocenio da oni takvi više ni sami sebi nisu potrebni.

- To dugo traje i najmanje je tu važno da li sam ja razočaran time što vidim u skupštini u odnosu na to što zbog toga trpi cela zemlja. Bilo bi dobro da imamo ozbiljnu opoziciju u Skupštini koja bi SNS "udarila po prstima" svaki put kada to treba da se desi, koja bi se trudila da koriguje situaciju u društvu - istakao je predsednik LDP.

Kaže da je previše svog života potrešio da bi srpska politika bila ozbiljna, te da ovo što vidi smatra i svojim neuspehom.

- Ja te ljude poznajem, imam često razumevanja za okolnosti u kojima se nalaze, ali sve ovo što se dešava poslednjih dana, pa i poslednjih godina je autogol za autogolom. To je i njima jasno, ali ne vide izlaz - rekao je Jovanović.

