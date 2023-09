DANAS ISTIČE ROK ZA ISELJAVANJE SRPSKIH INSTITUCIJA: Kurti želi da se priča o eskalaciji sukoba, a ne o formiranju ZSO

Rok koji su prištinske vlasti ultimativno postavile za iseljavanje srpskih institucija iz zgrade u Kosovskoj Mitrovici ističe danas, zbog čega su Srbi na severu Kosova i Metohije dodatno uznemireni. Direktor Kancelarije za KiM je ovim povodom juče uputio urgenciju međunarodnoj zajednici, između ostalog i zemljama Kvinte i posredniku EU u dijalogu Beograda i Prištine Miroslavu Lajčaku, u kojoj je upozorio da pomenuti ultimatum može dovesti do produbljivanja krize na severu Kosova i dodatnog podizanja tenzija na terenu.

Iza odluke o iseljenju zgrade u kojoj se nalaze prostorije Kancelarije za KiM, direkcije Fonda PIO, Centra za socijalni rad Vučitrn i služba Kosovskomitrovačkog upravnog okruga formalno stoji gradonačelnik Kosovske Mitrovice Erden Atić. Međutim, sagovornici Kurira napominju da dizanje tenzija i nasilje koje kosovski premijer priželjkuje može da spreči jedino međunarodna zajednica.

Zato je Petković svoj dopis poslao na više adresa i u njemu naglasio da takvi jednostrani i nelegitimni potezi Prištine i Aljbina Kurtija ne doprinose deeskalaciji na severu, već, naprotiv, predstavljaju novu opasnu provokaciju koja jedino ima za cilj da ugrozi život srpskog naroda na severu KiM i njihova osnovna prava. Petković je apelovao na međunarodnu zajednicu da to pitanje shvati s najvećom mogućom pažnjom, te da iskoriste svoj autoritet da spreči "dramatičnu eskalaciju koju Kurti i Atić žele da izazovu protivpravnom odlukom o iseljenju srpskih institucija".

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da se od Kurtija može sve očekivati, jer će on i današnji istek roka za iseljenje srpskih institucija videti kao novu priliku za izazivanje sukoba.

- Kurti igra uvek istu igru, a to je neprekidno izazivanje tenzija i traženje opravdanja da zadrži svoje duge cevi na severu KiM. Njemu je potrebno da priču prebaci na polje eskalacije i sukoba na severu, da se razgovara o tome, a ne o Zajednici srpskih opština, koja je tačka u kojoj je suštinski stao dijalog. Samim tim, ništa me ne može iznenaditi u narednom periodu. Ako se sagleda njegov modus operandi, onda je potpuno jasno da on ima jasan cilj da neprekidno izaziva krizu, nerede i sukobe ne bi li na taj način imao opravdanje zašto policijske snage s dugim cevima drži na severu. S druge strane, sve to radi da bi sprečavao dalji dijalog i pregovore držao na nivou pitanja deeskalacije, a ne pitanja ZSO - objašnjava Graovac.

Lažna dojava Kurtijev trik s bombom nije uspeo Kosovska policija dobila je juče ujutru dojavu da se u zgradi u Severnoj Mitrovici, u kojoj su smeštene srpske institucije, nalazi eksplozivna naprava. Zamenik komandira kosovske policije za region Sever Veton Eljšani rekao je da je policija bila u prostorijama i utvrdila da je prijava bila lažna. - Kurtijev trik da pod izgovorom lažne dojave o bombi iseli zaposlene iz zgrade u Kosovskoj Mitrovici, u kojoj su četiri srpske institucije, nije uspeo! Ne pristajemo na otimanje imovine, već na rešenje u okviru dijaloga u kontekstu formiranja ZSO. O svemu sam dodatno obavestio međunarodnu zajednicu - napisao je Petar Petković na društvenim mrežama.