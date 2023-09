'ŽELELI SU DA IZAZOVU INCIDENT!' BULATOVIĆ ZA PINK: Opozicija ponašanjem u Skupštini POZIVA NA NASILJE!

Dejan Bulatović, narodni poslanik, govoreći o sramnom ponašanju opozicije u Narodnoj skupštini kaže da je ogromno licemerje na delu, jer se oni navodno bore protiv rijalitija, a od skupštine naprave najveći.

Bulatović je naveo da je u tim klupama sedeo i Ivo Andrić, a da su oni po njima skakali.

- Oni tamo lome skupštinski nameštaj i to je užasno. Ajde što spava, popije, to je katastrofa, ali sad su počeli da lome, da prete poslanicima. Kada sam u jednom trenutku govorio, njih 15 me je okružilo - kazao je Bulatović za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Bulatović je istakao da opozicija takvim ponašanjem poziva na nasilje.

- Nasiljem prema poslanicima vladajuće većine vi praktično šaljete poruku javnosti da ih na ulici prebiju oni koji njih podržavaju - ocenio je Bulatović i dodao:

Oni se bore protiv nasilja, a najveći su nasilnici, em što su lopovi, em što su državu uništili, nije to samo opozicija, to je bivša vlast.

Uglješa Mrdić, narodni poslanik, rekao je da su sada građani Srbije jasno videli ko su oni.

On je nabrojao ko je sve od opozicionara pravio haos u Skupštini i dodao da su se histerično ponašali i urlikali.

- Oni su psovali, vređali, međutim nisu uspeli da nas na bilo koji način blokiraju. Mi smo u dva dana izglasali sve što smo planirali - kazao je Mrdić.

Kako kaže, oni su želeli da izazovu incident, gurali su obezbeđenje, psovali i vređali.

Dejan Vukelić, urednik srpskog portala, rekao je da smo u Skupštini videli klasičnu demonstraciju političkog nasilja.

- To nasilje traje još od maja, kada su lideri opozicije pokušali da zloupotrebe zajedništvo ljudi iskazano prvim izlaskom na ulice posle tragedija - kazao je Vukelić.

Kako je ocenio, građani su brzo shvatili o čemu se radi.